Финал украинского Национального отбора на Евровидение-2025 состоится 8 февраля. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.
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Выбор представителя Украины на песенный конкурс состоится в формате телевизионного концерта. Финалисты вживую будут исполнять свои песни и представят номера. Победителя будут выбирать судьи и зрители.
Ведущими финала Нацотбора станут Маша Ефросинина, Тимур Мирошниченко и Василий Байдак. В состав жюри вошли Джамала, Сергей Танчинец и Екатерина Павленко.
Креативный директор нынешнего Нацотбора рассказал, что финал конкурса будет напоминать именно Евровидение. Все благодаря важным элементам шоу – грин-румы, интервал-акты, стильные посткарды и масштабное открытие.
Все должны посмотреть этот Нацотбор, чтобы почувствовать то, что мы все едины, и насколько мы крутые. 10 финалистов со свежей, крутой и уникальной музыкой. Это будет грандиозно, масштабно, эпично и по-евробаченски, что самое главное,
– говорил Герман Ненов.
Где смотреть Нацотбор-2025
Трансляцию Национального отбора можно будет посмотреть на нескольких платформах.
- телеканал "Суспільне Культура";
- сайт Суспільне Культура;
- фейсбук-страницы Суспильне и "Евровидения Украина";
- сайт Евровидение в Украине;
- приложение Дія (выбрать "Дія. ТВ" и канал "Суспільне Культура HD").