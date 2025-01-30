Финал украинского Национального отбора на Евровидение-2025 состоится 8 февраля. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Выбор представителя Украины на песенный конкурс состоится в формате телевизионного концерта. Финалисты вживую будут исполнять свои песни и представят номера. Победителя будут выбирать судьи и зрители.

Ведущими финала Нацотбора станут Маша Ефросинина, Тимур Мирошниченко и Василий Байдак. В состав жюри вошли Джамала, Сергей Танчинец и Екатерина Павленко.

Креативный директор нынешнего Нацотбора рассказал, что финал конкурса будет напоминать именно Евровидение. Все благодаря важным элементам шоу – грин-румы, интервал-акты, стильные посткарды и масштабное открытие.

Все должны посмотреть этот Нацотбор, чтобы почувствовать то, что мы все едины, и насколько мы крутые. 10 финалистов со свежей, крутой и уникальной музыкой. Это будет грандиозно, масштабно, эпично и по-евробаченски, что самое главное,

– говорил Герман Ненов.

Где смотреть Нацотбор-2025

Трансляцию Национального отбора можно будет посмотреть на нескольких платформах.