У далекому 2015 році брати-близнюки Даніїл і Валентин Лещинські створили гурт Ziferblat. Спершу третім учасником команди був друг хлопців – Женя Шевченко, однак пізніше його замінив барабанник Федір Ходаков. Чому гурт вирішив спробувати себе на Нацвідборі-2025 та який коефіцієнт перемоги, дізнавайтесь на Show24.

Може зацікавити 5 виступів України на Євробаченні, про які говорили всі: якими вони були

Становлення гурту Ziferblat

За два роки колектив випустив перший мініальбом ""Кіносеанс". Хлопці спробували поєднати традиційний рок і театралізовану музику, що отримало схвальні відгуки від аудиторії.

Ziferblat продовжував заявляти про себе та брав участь у різних фестивалях: "Бандерштат", "Файне Місто", "Гайда Фест", а у 2018 році здобув гран-прі для молодих гуртів на фестивалі "Тарас Бульба".

У 2019 році юнаки прийшли на "Х-Фактор" з треком "Вночі". Три судді сказали "так", що забезпечило прохід у наступний етап. Однак досягти омріяної перемоги так і не вдалось.

Ziferblat – "Вночі" ("Х-Фактор"): дивіться відео онлайн

У 2023 році Ziferblat переміг у премії "Музвар" у номінації "Найкращі нові імена альтернативної музики".

Національний відбір на Євробачення-2024

У жовтні 2022 року Ziferblat опинився у лонг-листі Національного відбору на Євробачення. Однак хлопцям не вдалося потрапити до числа фіналістів.

Рік тому колектив знову подав заявку на Нацвідбір з треком Place I Call Home та пройшов у фінал. Пісню Ziferblat присвятив українцям, які перебувають поза Батьківщиною, однак, дуже сумують.

Втрата дому – це дуже важко. Але втрата дому – не означає втрату ідентичності. Ми хочемо звернути увагу на те, що дійсно відчувають люди, які не за власним бажанням вимушені перебувати далеко від рідного дому,

– розповіли музиканти.

Ziferblat – Place I Call Home (Нацвідбір-2024): дивіться відео онлайн

Чималий відсоток публіки в один голос заявляв, що те, що виконують хлопці, це дещо нове та цікаве. Підсумовуючи результати суддівського та глядацького голосування, колектив посів друге місце й не отримав можливості представляти Україну на конкурсі.

Нацвідбір-2025 та пісня на Євробачення

Цього року Ziferblat представив пісню Bird of Pray, яка з початку релізу почала бити рекорди за кількістю прослуховувань.

Ziferblat – Bird of Pray: дивіться відео онлайн

В інтерв'ю 24 Каналу гурт розповів, який сенс заклав у трек.

Bird of Pray – глибока й емоційна рефлексія на реалії, з якими щодня стикається кожен українець від світанку до заходу сонця. У ній переплітаються туга за домом, біль втрат і водночас молитва, слова підтримки та пошук внутрішньої сили – все це створює потужний наратив, який резонує з відчуттям надії, що живе в серцях людей,

– зазначили учасники колективу.

Хлопці також окреслили, що їхнім меседжем на Євробаченні, якщо вдасться перемогти на Нацвідборі, буде можливість "показати, що навіть у найтемніші часи Україна не перестає творити. Ми любимо музику, ми робимо її унікальною, і навіть зараз, коли йде найкривавіша за 80 років війна, Україна та українці продовжують звучати".

До слова, гурт Ziferblat вважається фаворитом Національного відбору на Євробачення-2025 з піснею Bird of Pray та коефіцієнтом 1,90.