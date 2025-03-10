Прем'єра ревампу (оновленої версії) пісні Bird of Pray відбулась 10 березня. Композиція вже викликала великий інтерес серед єврофанів, пише 24 Канал.

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Ziferblat провели "косметичний ремонт" конкурсної пісні у співпраці з Антоном Чілібі – саундпродюсером, який працював із Jerry Heil, Alyona Alyona, Kalush Orchestra, Monatik та іншими музикантами. Тепер у треку з'явилися оркестрові партії в приспіві, що додали пісні кінематографічного розмаху, а також загадкові паузи на початку, які зберігають інтригу до кульмінаційного моменту.

Ми свідомо шукали людину, яка вже має досвід створення пісень саме для Євробачення. Цей "косметичний ремонт" дозволив нам інтегрувати елементи, які, сподіваємось, резонуватимуть із єврофанською спільнотою,

– прокоментували музиканти.

Гурт насамперед працював над приспівом і зробив його менш перевантаженим вокально. Це дозволило голосу Даниїла вийти на передній план.

"Ми трохи полегшили приспів, адже в початковій версії він був перенасичений вокальними партіями. Завдяки цьому голос Дані звучить виразніше, а бек-вокали ми, навпаки, зробили менш помітними, щоб надати треку більшого об'єму та динаміки", – додають виконавці.

Ziferblat – Bird of Pray: дивіться відео онлайн (оновлена версія)

Чого очікувати від Євробачення-2025

Згідно з оновленими прогнозами букмекерів на Євробачення, Україна повернулася до топ-10 рейтингу фаворитів. Це доволі прогнозоване зростання, адже більшість країн-учасниць уже презентували свої конкурсні пісні.

Ймовірно, ревамп треку Bird of Pray може суттєво підвищити шанси України на перемогу в Євробаченні. Пісенний конкурс відбудеться у швейцарському місті Базель з 13 до 17 травня.