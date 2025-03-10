Премьера ревампа (обновленной версии) песни Bird of Pray состоялась 10 марта. Композиция уже вызвала большой интерес среди еврофанов, пишет 24 Канал.

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Ziferblat провели "косметический ремонт" конкурсной песни в сотрудничестве с Антоном Чилиби – саундпродюсером, который работал с Jerry Heil, Alyona Alyona, Kalush Orchestra, Monatik и другими музыкантами. Теперь в треке появились оркестровые партии в припеве, что добавили песне кинематографического размаха, а также загадочные паузы в начале, которые сохраняют интригу до кульминационного момента.

Мы сознательно искали человека, который уже имеет опыт создания песен именно для Евровидения. Этот "косметический ремонт" позволил нам интегрировать элементы, которые, надеемся, будут резонировать с еврофанским сообществом,

– прокомментировали музыканты.

Группа прежде всего работала над припевом и сделала его менее перегруженным вокально. Это позволило голосу Даниила выйти на передний план.

"Мы немного облегчили припев, ведь в первоначальной версии он был перенасыщен вокальными партиями. Благодаря этому голос Дани звучит выразительнее, а бэк-вокалы мы, наоборот, сделали менее заметными, чтобы придать треку большего объема и динамики", – добавляют исполнители.

Ziferblat – Bird of Pray: смотрите видео онлайн (обновленная версия)

Чего ожидать от Евровидения-2025

Согласно обновленным прогнозам букмекеров на Евровидение, Украина вернулась в топ-10 рейтинга фаворитов. Это довольно прогнозируемый рост, ведь большинство стран-участниц уже представили свои конкурсные песни.

Вероятно, ревамп трека Bird of Pray может существенно повысить шансы Украины на победу в Евровидении. Песенный конкурс состоится в швейцарском городе Базель с 13 по 17 мая.