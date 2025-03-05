Такой новостью певица поделилась в своем инстаграме, пишет 24 Канал. Она также отметила, что снимает официальный клип на песню Kant и "буквально проживает свою лучшую жизнь".

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Нам только что сообщили, что Европейский вещательный союз решил не использовать мальтийское слово "kant" в нашей заявке на песенный конкурс Евровидение. Хотя я шокирована и разочарована, особенно учитывая то, что у нас есть меньше недели, чтобы подать песню, я обещаю вам, что шоу будет продолжаться – дева не упадет,

– написала Мириана Конте.

Что не так с песней Мальты на Евровидение-2025

Напомним, в феврале Мириана Конте победила на Национальном отборе на Евровидение-2025 в Мальте с песней, которая называется Kant. С мальтийского языка это слово переводится как "пение", однако оно созвучно с английским – "c*nt", что означает женские гениталии. Именно поэтому песню ранее раскритиковали в сети.

Более того, в песне есть словосочетание "serving kant", которое некоторые медиа поняли как аллюзию на популярную сленговую фразу "serving c*nt". В квир-культуре так называют смелого и уверенного человека.

Мириана Конте – Kant: смотрите видео онлайн

Напомним, что Украину на Евровидении-2025 представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Коллектив выступит в первой половине первого полуфинала, который состоится 13 мая. Второй полуфинал пройдет 15 мая, а гранд-финал – 17 мая. Нынешний песенный конкурс будет принимать город Базель, что в Швейцарии.