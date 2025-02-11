Щоправда, коли у співачки запитали, яке місце вона пророкує Україні на Євробаченні-2025, конкретної відповіді не прозвучало. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Наше радіо".

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Євробачення – це деколи й цирковий виступ, деколи це геополітичне питання. Ми це спостерігаємо постійно. Можна казати, що цього немає, звичайно ж, але це не так. Тому я б хотіла, щоб світ захотів підтримати Україну, перше. Друге – підтримати Україну економічно. І щоб цей конкурс приїхав до нас в рамках навіть такої місії відновлення держави в усіх сенсах,

– сказала Тіна Кароль.

Однак співачка додала, що для цього потрібно, аби завершилася війна. Крім того, Кароль зазначила, що хотіла б, аби Україна презентувала себе на Євробаченні потужно, круто, музично і драйвово.

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