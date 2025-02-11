Національний відбір на Євробачення-2025 показав високі результати переглядів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайті Eurovision.ua.

Цікаво Ігор Кондратюк прокоментував перемогу Ziferblat у Нацвідборі: що їм порадив продюсер

Відео фіналу Нацвідбору та виступ переможця займає перші позиції у трендах ютубу "Популярне" вже кілька днів поспіль. Трансляцію переглянули понад 1 мільйон разів.

Трансляція фіналу конкурсу, яка велась англійською мовою, зібрала майже 500 тисяч переглядів.

Загалом ютуб-канал "Євробачення Україна" за останні дні отримав 3,1 мільйона переглядів. Це трансляції, виступи учасників та гості шоу та інші ролики про Нацвідбір.

Зазначимо, за період переглядів глядачі зібрали рекордні 3 мільйони гривень для фонду Сергія Притули на гуманітарне розмінування.

У день фіналу Нацвідбору тікток-сторінка Суспільного Євробачення зібрала 3,4 мільйона переглядів, а інстаграм-акаунт понад 7,3 мільйона переглядів на відео.



Показники Нацвідбору-2025 / Фото з Eurovision.ua

Покази передшоу Нацвідбору, фінал та його повтор на телеканалі Суспільне Культура переглянуло 834 тисячі унікальних глядачів.



Показники Нацвідбору-2025 / Фото з Eurovision.ua

Скільки людей проголосувало в Дії

Після завершення голосування за переможця Нацвідбору стало відомо, що 362 388 українців взяли участь в опитуванні. Понад 90 тисяч людей проголосували за фаворита – Ziferblat.

Ziferblat – 90 390

MOLODI – 70 885

Маша Кондратенко – 62 439

FIЇNKA – 52 858

KHAYAT – 44 299

ДК Енергетик – 19 556

KRYLATA – 11 726

Абіє – 5 595

Future Culture – 2 338

Влад Шериф – 2 302



Скільки людей проголосували / Фото Дії

Що відомо про Євробачення-2025

Пісенний конкурс відбудеться у Швейцарії, місто Базель, арена St. Jakobshalle. Грандіозний фінал пройде у суботу, 17 травня. Півфінали відбудуться 13 та 15 травня.

38 країн візьмуть участь у конкурсі. Україна, а саме гурт Ziferblat, виступить у першому півфіналі.