Национальный отбор на Евровидение-2025 показал высокие результаты просмотров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Eurovision.ua.

Интересно Игорь Кондратюк прокомментировал победу Ziferblat в Нацотборе: что им посоветовал продюсер

Видео финала Нацотбора и выступление победителя занимает первые позиции в трендах ютуба "Популярное" уже несколько дней подряд. Трансляцию посмотрели более 1 миллиона раз.

Трансляция финала конкурса, которая велась на английском языке, собрала почти 500 тысяч просмотров.

В общем ютуб-канал "Евровидение Украина" за последние дни получил 3,1 миллиона просмотров. Это трансляции, выступления участников и гости шоу и другие ролики о Нацотборе.

Отметим, за период просмотров зрители собрали рекордные 3 миллиона гривен для фонда Сергея Притулы на гуманитарное разминирование.

В день финала Нацотбора тикток-страница Суспильного Евровидения собрала 3,4 миллиона просмотров, а инстаграм-аккаунт более 7,3 миллиона просмотров на видео.



Показатели Нацотбора-2025 / Фото с Eurovision.ua

Показы предшоу Нацотбора, финал и его повтор на телеканале Суспільне Культура посмотрело 834 тысячи уникальных зрителей.



Показатели Нацотбора-2025 / Фото с Eurovision.ua

Сколько людей проголосовало в Дії

После завершения голосования за победителя Нацотбора стало известно, что 362 388 украинцев приняли участие в опросе. Более 90 тысяч человек проголосовали за фаворита – Ziferblat.

Ziferblat – 90 390

MOLODI – 70 885

Маша Кондратенко – 62 439

FIЇNKA – 52 858

KHAYAT – 44 299

ДК Энергетик – 19 556

KRYLATA – 11 726

Абие – 5 595

Future Culture – 2 338

Влад Шериф – 2 302



Сколько людей проголосовали / Фото Дії

Что известно о Евровидение-2025

Песенный конкурс состоится в Швейцарии, город Базель, арена St. Jakobshalle. Грандиозный финал пройдет в субботу, 17 мая. Полуфиналы состоятся 13 и 15 мая.

38 стран примут участие в конкурсе. Украина, а именно группа Ziferblat, выступит в первом полуфинале.