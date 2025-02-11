Правда, когда у певицы спросили, какое место она предсказывает Украине на Евровидении-2025, конкретного ответа не прозвучало. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Наше радио".

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Евровидение – это порой и цирковое выступление, порой это геополитический вопрос. Мы это наблюдаем постоянно. Можно говорить, что этого нет, конечно же, но это не так. Поэтому я бы хотела, чтобы мир захотел поддержать Украину, первое. Второе – поддержать Украину экономически. И чтобы этот конкурс приехал к нам в рамках даже такой миссии восстановления государства во всех смыслах,

– сказала Тина Кароль.

Однако певица добавила, что для этого нужно, чтобы завершилась война. Кроме того, Кароль отметила, что хотела бы, чтобы Украина представила себя на Евровидении мощно, круто, музыкально и драйвово.

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