Группа Ziferblat стала представителем Украины на Евровидении-2025 – это решение уже официальное. Теперь другие музыканты и деятели предполагают, как европейцы воспримут выступление Ziferblat. Alyona Alyona поделилась своими мыслями в интервью M1 music, передает 24 Канал.

К слову Подписали договор: группа Ziferblat официально представит Украину на Евровидении-2025

Я одобряю, потому что это музыкальная композиция, которая действительно показывает, что наша музыка – разная и содержит очень много разных элементов. Мы универсальны. Мы не только можем повезти, какое-то культурное наследие и этническую песню, но и композицию любого жанра,

– так alyona alyona поддержала участников группы.

Реперша добавила, что коллектив Ziferblat имеет свой особый стиль, чем заинтересовывает слушателя. У музыкантов своя внешность, манера общения и тому подобное. К тому же alyona alyona вспомнила, как она с Jerry Heil наслушалась критики перед Евровидением-2024.

"Нас тоже хейтили перед тем, как мы поехали на конкурс. Мне кажется, книга рекордов Гиннеса наверняка зафиксировала наибольшее количество переобуваний", – напомнила исполнительница.

Как другие звезды оценивают Ziferblat