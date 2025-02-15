Переможці Національного відбору – гурт Ziferblat – підписали договір про участь у Євробаченні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Цікаво Не для пересічних фанів, – продюсер Боднарчук оцінив шанси Ziferblat на Євробаченні-2025

Музиканти офіційно представлять Україну на масштабному пісенному конкурсі.

У мережі з'явилися фото учасників гурту з головою делегації України на Євробаченні – Оксаною Скибінською. Даниїл і Валентин Лещинські та Федір Ходаков спершу позували за столом, де підписували договір, а згодом зробили спільні знімки з українським прапором.

Ziferblat підписали угоду з Суспільним / Фото з інстаграму гурту Ziferblat

Що відомо про Євробачення-2025