Переможці Національного відбору – гурт Ziferblat – підписали договір про участь у Євробаченні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Цікаво Не для пересічних фанів, – продюсер Боднарчук оцінив шанси Ziferblat на Євробаченні-2025
Музиканти офіційно представлять Україну на масштабному пісенному конкурсі.
У мережі з'явилися фото учасників гурту з головою делегації України на Євробаченні – Оксаною Скибінською. Даниїл і Валентин Лещинські та Федір Ходаков спершу позували за столом, де підписували договір, а згодом зробили спільні знімки з українським прапором.
Ziferblat підписали угоду з Суспільним / Фото з інстаграму гурту Ziferblat
Що відомо про Євробачення-2025
- 69 пісенний конкурс відбудеться у Швейцарії, місті Базель.
- 8 лютого було вирішено, хто їде на Євробачення від України – переможцями Нацвідбору стали Ziferblat з піснею Bird of Pray.
- На Євробаченні вже відбулося перше жеребкування. Відомо, що український колектив виступатиме у першій частині першого півфіналу конкурсу. Він відбудеться 13 травня. Другий півфінал запланований на 15 травня, а грандіозний фінал пройде 17 травня.
- За кілька місяців до фіналу Євробачення-2025 букмекери вже роблять перші прогнози щодо ймовірного переможця та найкращих учасників. Україні поки що прогнозують приблизно 15 місце. Та важливо зазначити, що не всі країни обрали свого представника, а тому рейтинг постійно змінюватиметься.