Переможці Національного відбору – гурт Ziferblat – підписали договір про участь у Євробаченні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Цікаво Не для пересічних фанів, – продюсер Боднарчук оцінив шанси Ziferblat на Євробаченні-2025

Музиканти офіційно представлять Україну на масштабному пісенному конкурсі.

У мережі з'явилися фото учасників гурту з головою делегації України на Євробаченні – Оксаною Скибінською. Даниїл і Валентин Лещинські та Федір Ходаков спершу позували за столом, де підписували договір, а згодом зробили спільні знімки з українським прапором.

Ziferblat підписали угоду з Суспільним / Фото з інстаграму гурту Ziferblat

Що відомо про Євробачення-2025

  • 69 пісенний конкурс відбудеться у Швейцарії, місті Базель.
  • 8 лютого було вирішено, хто їде на Євробачення від України – переможцями Нацвідбору стали Ziferblat з піснею Bird of Pray.
  • На Євробаченні вже відбулося перше жеребкування. Відомо, що український колектив виступатиме у першій частині першого півфіналу конкурсу. Він відбудеться 13 травня. Другий півфінал запланований на 15 травня, а грандіозний фінал пройде 17 травня.
  • За кілька місяців до фіналу Євробачення-2025 букмекери вже роблять перші прогнози щодо ймовірного переможця та найкращих учасників. Україні поки що прогнозують приблизно 15 місце. Та важливо зазначити, що не всі країни обрали свого представника, а тому рейтинг постійно змінюватиметься.