Олег Боднарчук висловився про шанси Ziferblat в інтерв'ю Life. Фактам ICTV, пише 24 Канал. Він підкреслив, що до прогнозів потрібно ставитися серйозно і по філософськи.

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На думку продюсера, аудиторія Євробачення любить або розважальну пісню, або сентименти. Цьогоріч Україна представить щось зовсім інше. Однак не обов'язково йти за перемогою, адже можна використати майданчик конкурсу для свого маніфесту.

Цього року від України буде теж маніфест, що має поставити під сумнів шаблонність Євробачення і привернути увагу до складнішої інтелектуальної музики. Я пишаюся цим,

– підкреслив продюсер.

Олег Боднарчук додав, що змінити пісню на догоду комусь неможливо. Однак варто попрацювати над номером.

"Над постановкою можна ще чаклувати та зробити її більш зануреною у творчий всесвіт Ziferblat, відмовитися від стандартних рішень у декораціях і костюмах, а знайти щось унікальне", – зауважив чоловік.

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Нагадаємо, за кілька місяців до фіналу Євробачення-2025 букмекери прогнозують Україні приблизно 15 місце. Та важливо зазначити, що не всі країни обрали свого представника.

Які шанси в гурту Ziferblat

На думку Олега Боднарчука, на результат голосування на Євробаченні впливатиме багато факторів. Важлива активність Ziferblat та настрої українців за кордоном. Продюсер додав, що журі можуть високо оцінити складнішу та особливу музику.

Цього року наш номер більше для журі, ніж для пересічних фанів Євробачення. Ми запам'ятаємося, хоч і не задовольнимо очікування більшості аудиторії конкурсу. Ми не банальні й не примітивні, думаю, не для всіх це є цінністю, але особисто для мене є,

– вважає експерт.

Олег Боднарчук зазначає, що не слід забувати й про політику. У 2025 році європейці можуть більш байдуже ставитися до українців.

"Але я за те, щоб ми менше розраховували на поблажливе ставлення до себе, щоб наші виступи були сильні, різнобічні та інтелектуальні. Нам як країні потрібна підтримка – і моральна, і матеріальна – але не пільгове сприйняття нашої творчості. У цьому плані ми готові конкурувати з країнами Європи на загальних засадах", – підсумував продюсер.