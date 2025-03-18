Режисеркою кліпу стала росіянка Аліна Пасок, яка опублікувала допис про прем'єру в інстаграмі, пише Show 24. В описі вона спершу залишила сторінки решти членів команди, але згодом відредагувала його та прибрала згадки.

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Українські ЗМІ встигли зробити скриншот допису Аліни Пасок до того, як вона його відредагувала. Виходячи з цього, у створенні кліпу на пісню Espresso Macchiato брали участь кілька українців, зокрема хореограф Костянтин Коваль, лінійна продюсерка Анастасія Кірій, помічник оператора Антон Запорожець, перукарка Марта Родик, візажистка Женя Темнікова та оператор Юрій Клим.

Команда, яка створювала кліп на пісню Espresso Macchiato / Скриншот "Еспресо Культура"

До речі! У фейсбуці Аліна Пасок наразі допис не видалила, однак біля імен українських і російських прапорців немає.

Як пише hromadske, продюсер Анатолій Крапівін – теж з України. Крім того, на скриншоті вказано, що оператором кліпу є українець Дмитро Недря. Він, зокрема, працював над такими фільмами: "Я, "Побєда" і Берлін", "Безславні кріпаки", "Дорога додому", "Секс і нічого особистого". Проте в описі до кліпу, який вийшов на офіційному ютуб-каналі Євробачення, зазначається, що оператором став Дарон Шмідт, інформації про якого немає у мережі.

Томмі Кеш – Espresso Macchiato: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що раніше в Італії розкритикували пісню Espresso Macchiato Томмі Кеша через те, що в ній він висміює італійських стереотипних мафіозі, які п'ють каву та їдять спагеті. Італійська асоціація споживачів Codacons звернулась до Європейської мовної спілки з питанням, чи варто допускати до участі у конкурсі пісню, яка "ображає країну та цілу спільноту".

Хто такий Томмі Кеш