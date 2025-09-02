Про це повідомляє Show 24 з посиланням на тікток 93 ліцею. За один день відео з першокласницею зібрало понад 1 мільйон переглядів, понад 80 тисяч вподобайок і сотні коментарів.
Дивіться також TikTok-тренд з деревами захопив соцмережу: чому його знімають тисячі блогерів
У свято першого дзвоника першокласниця 93 ліцею Львова не побоялася заспівати для публіки пісню Espresso Macchiato естонського співака Томмі Кеша. На фоні чути, як люди сміються і підспівують.
Мама дівчинки Тетяна вже побачила, що її донечка стала справжньою зіркою тіктоку. В Instagram Stories жінка розповіла, що всі знайомі надсилають їй відео, яке потрапило у рекомендації.
Сьогодні наша донечка здивувала всіх – сміливо вийшла на публіку і заспівала улюблену пісеньку. Цей щирий сюрприз став для нас знаком: у її серці живе музика, яку потрібно підтримати. Час шукати вокальну школу,
– написала Тетяна.
Першокласниця зі Львова заспівала Espresso Macchiato / Скриншот з інстаграму мами дівчинки
Першокласниця зі Львова стала зіркою тіктоку / Скриншот з інстаграму мами дівчинки
Реакція мережі
- "Добре, що не заспівала "Тьотя хоче дядю", наприклад".
- "Молодчинка, зразу настрій всім підняла".
- "Оскара дитинці! Яка вона класнюча!"
- "Претендентка на майбутнє Дитяче Євробачення".
- "Дівчинка у тренді".
- "Дівчинка молодець! Не розгубилася і розвеселила публіку!"
Хто такий Томмі Кеш?
Нагадаємо, що Томмі Кеш представляв Естонію на Євробаченні-2025 з піснею Espresso Macchiato, яка ще до прямих ефірів стала популярною у тіктоці. Співак посів 3 місце на конкурсі, набравши 356 балів.
Однак чимало українців критикували естонця через зв'язки з Росією. Він гастролював країною від початку своєї кар'єри й навіть записав пісню з російським гуртом Little Big.
У 2021 році Томмі Кеш відвідував тимчасово окупований Крим, а про повномасштабне вторгнення висловлювався так: "Я стійкий противник будь-якої військової агресії! І всіляко підтримую український народ і людей з Росії, які не підтримують вторгнення, це не їхній вибір… Це вкрай сумна ситуація, і я дуже сподіваюся, що незабаром зможу повернутися в ці прекрасні країни, щоб виконувати там нову музику".
Режисеркою кліпу на пісню Espresso Macchiato стала росіянка Аліна Пасок. У команді також були українці, зокрема оператор Дмитро Недря, через що їх розкритикували у мережі.