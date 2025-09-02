Про це повідомляє Show 24 з посиланням на тікток 93 ліцею. За один день відео з першокласницею зібрало понад 1 мільйон переглядів, понад 80 тисяч вподобайок і сотні коментарів.

У свято першого дзвоника першокласниця 93 ліцею Львова не побоялася заспівати для публіки пісню Espresso Macchiato естонського співака Томмі Кеша. На фоні чути, як люди сміються і підспівують.

Мама дівчинки Тетяна вже побачила, що її донечка стала справжньою зіркою тіктоку. В Instagram Stories жінка розповіла, що всі знайомі надсилають їй відео, яке потрапило у рекомендації.

Сьогодні наша донечка здивувала всіх – сміливо вийшла на публіку і заспівала улюблену пісеньку. Цей щирий сюрприз став для нас знаком: у її серці живе музика, яку потрібно підтримати. Час шукати вокальну школу,

– написала Тетяна.

Першокласниця зі Львова заспівала Espresso Macchiato / Скриншот з інстаграму мами дівчинки

Першокласниця зі Львова стала зіркою тіктоку / Скриншот з інстаграму мами дівчинки

Реакція мережі

"Добре, що не заспівала "Тьотя хоче дядю", наприклад".

"Молодчинка, зразу настрій всім підняла".

"Оскара дитинці! Яка вона класнюча!"

"Претендентка на майбутнє Дитяче Євробачення".

"Дівчинка у тренді".

"Дівчинка молодець! Не розгубилася і розвеселила публіку!"

