Цікаво, що для цього вони використовують власні відео, кадри з деревами та прості підписи. Усі пояснення – далі в матеріалі Show 24.

Суть тренду проста: автори знімають коротке відео з підписом "Сади дерево кожен раз, коли…" і далі вигадують власне продовження.

Наприклад: "Сади дерево кожен раз, коли хочеш звільнитися", "Сади дерево кожен раз, коли закохуєшся" чи "Сади дерево кожен раз, коли друг несмішно жартує". У більшості випадків блогери використовують іронічні та знайомі багатьом ситуації, завдяки чому ролики швидко стають вірусними.

Втім, тренд має й інші інтерпретації. Деякі користувачі змінюють фразу на "Посади стільки дерев, скільки разів…". Наприклад, про те скільки разів за літо ви з подругою бачилися. Далі сюжет відео залежить від відповіді: якщо зустрічей було багато – на екрані з'являється густий ліс, якщо рідко – лише кілька дерев, а якщо взагалі не бачилися – то пустеля.

З огляду на те що для підписів можна використовувати як жартівливі історії, так і щось щемливе – такий контент легко підходить будь-якій аудиторії й має великі шанси потрапити в рекомендації.

Під цей популярний звук у тікток уже зняли понад 77 тисяч відео. І судячи з динаміки, ця цифра продовжить зростати.



Трендовий звук / Скриншот з тіктоку

Тренд знімають під пісню You Will Never Know французької афро-соул співачки Наді Младжао, відомої під псевдонімом Imany. Трек вийшов ще у 2011 році і здобув популярність у всьому світі. На момент написання матеріалу, 22 серпня, кліп на композицію переглянули вже 62 мільйони рази.

Imany – You Will Never Know: дивіться відео онлайн

