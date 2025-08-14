Під цю мелодію користувачі знімають ролики, які отримують сотні тисяч переглядів та десятки тисяч лайків. Багато з них настільки атмосферні, що мимоволі хочеться відкласти всі справи, зібрати рюкзак і вирушити в тихі, спокійні Карпати з коханою людиною, пише Show 24.

І немає на світі більше раю, як той, що ти сам собі найшов. Я його виділа, я його знаю – там і жиє любов,

– звучить у пісні Афини".

Найчастіше під цю композицію знімають відео з мальовничими кадрами українських Карпат: величні гори, схід сонця, ранкова роса, вогнища, гірські стежки – все це чи не найкраще передає атмосферу.

Також можна зустріти багато милих відео закоханих пар або роликів про дітей. "Ми з тобою пройдемоси по плаю, і моя рука в твоїх руках", – співає FIЇNКА.

За словами виконавиці, "Афини" – це пісня про її особистий рай, відчуття, яке вона носить у серці з дитинства.

Я памнітаю, єк босенька бігала гірськими царинками, зривала афинки і тогди світ здававси таким простим і безтурботним. Я росла й шукала се саме відчуттє у життю – і найшла йго в коханні. Для мене "Афини" – се не лишень спогад, се про любов, єка стає вічним літом на губах коханого,

– розповідала FIЇNКА.

FIЇNКА – "Афини": дивіться відео онлайн

Для довідки! Афини – це місцева назва чорниці у Карпатах.



