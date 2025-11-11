Та варто розпочати з того, що музикою артистка почала займатись ще з дитинства. Була активною учасницею різних конкурсів й навіть виступала у складі різних гуртів. Дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу, що відомо про феномен співачки, яка сьогодні задає тренди у тіктоці.

Шлях до популярності Альони Омаргалієвої

Можливо, віддані шанувальники виконавиці пригадають, що у 2009 році зірка розділила з Мікою Ньютон титул "Найкращий жіночий r'n'b-вокал України" на фестивалі "Чорноморські ігри".

Тоді ж Альона познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком і партнером по сцені – співаком Тамерланом. Разом вони створили гурт TamerlanAlena, а через рік вийшов перший кліп на пісню "Хочу с тобой".

TamerlanAlena – "Хочу с тобой": дивіться відео онлайн

У 2012 році дует випустив дебютний альбом. Пара продовжувала виступати та навіть створила міцну сім'ю. Та все змінилось після 24 лютого 2022 року.

Сольна кар'єра та перший хіт

Коли розпочалась повномасштабна війна, чоловік співачки долучився до лав ЗСУ, а Омаргалієва думала, що робити далі. Ексклюзивно в інтерв'ю 24 Каналу артистка розповіла, як вона прийняла рішення щодо початку сольної кар'єри.

Я дуже довго над цим думала. Просто розуміла, що треба щось робити. А ні в чому іншому, окрім музики, я себе не бачила. Тому вирішила починати сольну кар'єру і продовжувати займатися співом. Це дійсно було ризиковано, бо розуміла, що війна, що люди не в настрої, можливо, людям не до музики,

– поділилась артистка.

Перша пісня, яка вийшла під іменем Альони Омаргалієвої вже без Тамерлана, була "На краю". Вона присвятила її жінкам, які чекають на своїх чоловіків із війни.

Alena Omargalieva – "На краю": дивіться відео онлайн

Омаргалієва отримала приємні відгуки від слухачів, тому зрозуміла, що рухається у правильному напрямку. Співачка не приховує, що чоловік її дуже підтримує. Слава, як до сольної виконавиці, прийшла до зірки зі піснями "Твоя" та "Мужчина".

Цікаво, що трек "Мужчина" став популярним ще до офіційного виходу. До моменту релізу у тіктоці було відзнято понад 17 тисяч відео.

Цю пісню, мабуть, чули вже всі. Вона належить до тієї категорії, коли чуєш перший раз, а тоді ходиш і підспівуєш собі під ніс. Та тоді закрадались сумніви, чи не стане Альона Омаргалієва "заручницею" тільки одного хіта?

Як Омаргалієва вдруге підкорила тікток?

На нещодавньому концерті співачка разом з ансамблем "Кралиця" презентувала нову пісню – "Ой, я не п'яна, я просто закохана". Трек не просто набрав швидкої популярності, а й уже завірусився у мережі. Цікаво, що найбільше публіці сподобалось саме фрагмент виконання хору, а не самої Альони. Співачку у коментарях навіть просили, щоб вона дала дозвіл на те, щоб ансамбль записав повну версію у своєму виконанні.

Альона Омаргалієва виконала нову пісню на концерті: дивіться відео онлайн

А чи знали ви, що колись в ансамблі "Кралиця" співали учасниці гурту "ДахаБраха", солістка Go_A Катерина Павленко, Тимофій Музичук та інші відомі вокалісти.

У чому феномен Альони Омаргалієвої?

Її феномен полягає в успішній кар'єрі не тільки як учасниці дуету, а також як зірки у сольному проєкті. Альона не боїться експериментувати з музикою, вміє створити текст, який захопить публіку після першого прослуховування, а також показує, що вона знаходиться на правильному місці у сфері шоубізнесу.

Хтось може вважати, що її хіти – це не надто змістовні тексти, та варто собі нагадати, що дуже часто такі треки й стають найпопулярнішими.

Та й навіть можна припустити, що й особливого феномену у цьому немає, та тут можна посперечатись, адже не кожна зірка здатна "вистрілити" так, як це зробила Альона.