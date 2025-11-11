Но стоит начать с того, что музыкой артистка начала заниматься еще с детства. Была активной участницей различных конкурсов и даже выступала в составе различных групп. Узнавайте в материале 24 Канала, что известно о феномене певицы, которая сегодня задает тренды в тиктоке.

Путь к популярности Алены Омаргалиевой

Возможно, преданные поклонники исполнительницы вспомнят, что в 2009 году звезда разделила с Микой Ньютон титул "Лучший женский r'n'b-вокал Украины" на фестивале "Черноморские игры".

Тогда же Алена познакомилась со своим будущим мужем и партнером по сцене – певцом Тамерланом. Вместе они создали группу TamerlanAlena, а через год вышел первый клип на песню "Хочу с тобой".

TamerlanAlena – "Хочу с тобой": смотрите видео онлайн

В 2012 году дуэт выпустил дебютный альбом. Пара продолжала выступать и даже создала крепкую семью. Но все изменилось после 24 февраля 2022 года.

Сольная карьера и первый хит

Когда началась полномасштабная война, муж певицы присоединился в ряды ВСУ, а Омаргалиева думала, что делать дальше. Эксклюзивно в интервью 24 Каналу артистка рассказала, как она приняла решение о начале сольной карьеры.

Я очень долго над этим думала. Просто понимала, что надо что-то делать. А ни в чем другом, кроме музыки, я себя не видела. Поэтому решила начинать сольную карьеру и продолжать заниматься пением. Это действительно было рискованно, потому что понимала, что война, что люди не в настроении, возможно, людям не до музыки,

– поделилась артистка.

Первая песня, которая вышла под именем Алены Омаргалиевой уже без Тамерлана, была "На краю". Она посвятила ее женщинам, которые ждут своих мужей с войны.

Alena Omargalieva – "На краю": смотрите видео онлайн

Омаргалиева получила приятные отзывы от слушателей, поэтому поняла, что движется в правильном направлении. Певица не скрывает, что муж ее очень поддерживает. Слава, как к сольной исполнительнице, пришла к звезде с песнями "Твоя" и "Мужчина".

Интересно, что трек "Мужчина" стал популярным еще до официального выхода. К моменту релиза в тиктоке было отснято более 17 тысяч видео.

Эту песню, видимо, слышали уже все. Она относится к той категории, когда слышишь первый раз, а потом ходишь и подпеваешь себе под нос. И тогда закрадывались сомнения, не станет ли Алена Омаргалиева "заложницей" только одного хита?

Как Омаргалиева во второй раз покорила тикток?

На недавнем концерте певица вместе с ансамблем "Кралица" презентовала новую песню – "Ой, я не пьяна, я просто влюблена". Трек не просто набрал быстрой популярности, но и уже завирусився в сети. Интересно, что больше всего публике понравилось именно фрагмент исполнения хора, а не самой Алены. Певицу в комментариях даже просили, чтобы она дала разрешение на то, чтобы ансамбль записал полную версию в своем исполнении.

Алена Омаргалиева исполнила новую песню на концерте: смотрите видео онлайн

А знали ли вы, что когда-то в ансамбле "Кралица" пели участницы группы "ДахаБраха", солистка Go_A Екатерина Павленко, Тимофей Музычук и другие известные вокалисты.

В чем феномен Алены Омаргалиевой?

Ее феномен заключается в успешной карьере не только как участницы дуэта, а также как звезды в сольном проекте. Алена не боится экспериментировать с музыкой, умеет создать текст, который захватит публику после первого прослушивания, а также показывает, что она находится на правильном месте в сфере шоу-бизнеса.

Кто-то может считать, что ее хиты – это не слишком содержательные тексты, и стоит себе напомнить, что очень часто такие треки и становятся самыми популярными.

И даже можно предположить, что и особого феномена в этом нет, и здесь можно поспорить, ведь не каждая звезда способна "выстрелить" так, как это сделала Алена.