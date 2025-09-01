Голос украинской певицы Alena Omargalieva узнаваем с первых нот, а ее песни проникают в самое сердце. Кто-то узнал о ней после тикток-хита "Мужчина", однако немало фанатов следят за звездой еще с первых лет создания дуэта TamerlanAlena.

27 августа артистка уже в пятый раз за это лето посетила Львов с концертом. Alena Omargalieva исполнила свои лучшие песни, которые публика подхватывала с первых слов. Редакция Show 24 тоже посетила концерт певицы и пообщалась с ней за кулисами в рамках проекта "Интервью24".

Alena Omargalieva рассказала о непростом решении начать сольную карьеру, новые песни и будущий дуэт с MamaRika, прокомментировала давнюю мечту выступить на Евровидении и призналась, были ли кризисы за время отношений с мужем-воином Тамерланом. Искренний и откровенный разговор читайте дальше.

Тоже интересно О стендапе и феномене "Медицинских историй": интервью с комиками Мартынюком и Вахничем

Почему решила начать сольную карьеру?

Насколько я знаю, именно во Львове был ваш с Тамерланом крайний концерт перед полномасштабным вторжением. Какие сейчас у вас чувства к этому городу?

Чувства ко Львову – вообще супер. Особенно понимая, как хорошо меня принимает Львов. Сегодня мы уже пятый раз за лето 2025 года во Львове. Я очень счастлива, что у меня здесь есть свои поклонники и слушатели.

Уже через несколько дней после этого выступления началась война и ваш муж Тамерлан присоединился к Силам Обороны, а вы решили начать сольную карьеру. Как давалось вам это решение, ведь это своего рода риск?

Я очень долго над этим думала. Просто понимала, что надо что-то делать. А ни в чем другом, кроме музыки, я себя не видела. Поэтому решила начинать сольную карьеру и продолжать заниматься пением. Это действительно было рискованно, потому что понимала, что война, что люди не в настроении, возможно, людям не до музыки.

Первые отзывы я увидела в тиктоке, когда выставила кусочек своей песни "На краю", с которой начался мой сольный путь. Я поняла, что людям это нужно, это им помогает, отвлекает или даже поддерживает. У меня очень много песен, посвященных военным и их женам. Поэтому я решила, что делаю все правильно.

Alena Omargalieva – "На краю": смотрите видео онлайн



Как отреагировал на это решение Тамерлан?

Он меня поддержал. И поддерживает до сих пор.

В прошлом году в интервью вы рассказывали о том, что вам все еще хочется признания, узнаваемости. После песен "Твоя" и особенно "Мужчина", которая стала хитом, удалось достичь этих целей?

Думаю, что всегда есть куда развиваться и подниматься. Надо еще написать обязательно много хитов. Конечно, что сегодня благодаря этим песням моя популярность стала больше, я очень благодарна всем, кто слушает мою музыку, кому она нравится. Для меня это очень важно. На этом не будем останавливаться.

Какие песни планирует выпустить Alena Omargalieva?

Вы перевели на украинский такие хиты как "Подих вітру" и "Я буду". Есть ли в планах перезагрузить еще какие-то песни, или вы хотели бы сосредоточиться на новых треках?

Честно говоря, уже не хотела бы переводить песни, потому что у меня есть много новых идей, много новых песен. Тем более, что людям нравятся новые треки и они написаны сейчас, во время войны. Они разные. Есть положительные и веселые, а есть грустные и лирические. Это какая-то новая энергия настоящего, поэтому я за новые песни.

Но, возможно, когда я буду сидеть дома и в настроении мне захочется вспомнить какую-то песню, захочу что-то перевести. У нас было много песен с Тамерланом. Но пока что планирую выпускать новые.

Alena Omargalieva – "Подих вітру": смотрите видео онлайн



Появилась информация, что вы готовите дуэт с MamaRika. Это правда или слухи?

Да, будет у нас дуэт. В сентябре будет новая песня. Надеюсь, что мы приятно удивим наших слушателей и поклонников.

Почему именно MamaRika выбрали для дуэта?

Я написала MamaRika еще в 2024 году. Прошел почти год, она мне написала, что сейчас самое время, встретимся и что-то сделаем. Поэтому это уже давняя наша история.

Трек пишем в сотрудничестве с Иваном Клименко. Написали текст, сделали куплеты для MamaRika тоже и еще встретимся в ближайшие дни, чтобы ее доработать. И она уже будет готова к релизу.

Почему MamaRika? Потому что это настоящая, искренняя артистка и крутой вокал. Все очень просто.

А с кем еще хотели бы спеть уже в рамках своего сольного проекта?

Хотела бы, но сейчас очень плотный график. Для того чтобы сделать какой-то дуэт, надо заморочиться, найти время, поработать над песней, подумать, какой она должна быть. У нас очень много классных артистов, на самом деле. Все еще впереди.

Как отреагировала на скандал между Женей Галичем, DREVO и Тиной Кароль?

Недавно был скандал, когда Женя Галич грубо высказался о песне "Смарагдове небо" и сказал, что кроме куплета в ней нет ничего интересного. За DREVO впоследствии вступилась Тина Кароль. А что вы думаете об этом треке?

Мне нравится этот артист (DREVO – Show 24), я чувствую в нем музыкальность и талант. Мне нравится его стиль. Я только могу пожелать ему успехов. Только вперед.

И как считаете, правильно ли критиковать молодых артистов, чтобы стимулировать их к более качественной музыке, или лучше мотивировать их положительными отзывами?

Критиковать – это последнее, что мы можем делать. Мы не критики, мы за творчество. Если людям это нравится, особенно большинству, значит это кому-то нужно. Если человек еще и может на этом зарабатывать, то это вообще супер. Считаю, что критиковать чью-то музыку не нужно. Каждая музыка находит своего слушателя.

По вашему мнению, возможна ли дружба в шоу-бизнесе? И есть ли у вас друзья-звезды или ваше окружение не связано с медийной сферой?

Возможна. Но учитывая плотные графики моих коллег... Мы общаемся, конечно. Мы делаем коллабы, потому что нам импонирует тот или иной человек или его творчество. По моему мнению, дружба реальна. Просто очень мало времени на встречи, на кофе. Но надо его находить, потому что жизнь быстротечна.

Но мое окружение – не медийное. На самом деле люди, с которыми мы общаемся, это друзья моего сына Тимура, а также их родители. Поэтому больше провожу время с ними.

О музыке, созданной ИИ, и Евровидении

Сейчас в топы музыкальных чартов часто попадают треки, созданные ИИ. Артисты относятся к этому по-разному. А что думаете вы?

Я думаю, что искусственный интеллект может нас "съесть", если мы не будем что-то делать. Но все равно, ИИ не сможет сделать так, как человек. Для меня это тоже вызов. Хочется писать такие песни, чтобы они были популярнее ИИ. Не хочу бороться с компьютером, а просто делать свою музыку. В конце концов, на сцену выходит настоящий артист. Для меня это главное.



Alena Omargalieva / Фото из инстаграма Alena Omargalieva

На днях подтвердили, что Украина будет участвовать в Евровидении в следующем году. В детстве вы хотели поехать на этот конкурс. Эта мечта актуальна и сейчас?

Меня многие люди об этом спрашивают. Надо подумать над этим. Поехать на Евровидение – это вызов для себя. Тем более для меня как для автора песни. Не хочется уже так нервничать. Я просто представляю, сколько это энергии, нервов и переживаний. Я подумаю над этим.

Кого из украинских артистов вы бы хотели видеть на Евровидении? И какая песня в следующем году должна была бы представить Украину – например, лирическая, танцевальная или в стиле фольк?

Думаю, что кто-то из молодых артистов, они все правильно делают. На отборах Евровидения ежегодно появляются новые молодые артисты.

Относительно песни, это должно быть сочетание интересных стилей. Обязательно, чтобы люди понимали, что это украинский артист, поэтому с какими-то фолькелементами. Но это должно быть что-то мировое, что-то крутое – то, что могут слушать во всем мире.

Были ли кризисы в браке с Тамерланом?

Вашему сыну Тимуру уже 11 лет. Приближается то время, когда ребенок сепарируется от родителей. Появляются ли уже первые признаки этого?

На самом деле Тимур хочет проводить больше времени с папой, им вместе интересно. Но пока что я надеюсь на год-два, что он еще будет мой. Только мой этот мужчина.



Alena Omargalieva с сыном / Фото из инстаграма Alena Omargalieva

Сейчас в шоу-бизнесе случается много разводов, как у пар, где муж гражданский, так и военный. Случались ли у вас кризисы за годы совместной жизни и как вы из них выходили?

Были небольшие кризисы. Оглядываясь назад, скажу это. Потому что мы все живые люди, у нас есть свои волнения, переживания за будущее. Но мы все преодолели вместе. Особенно очень трудно быть на расстоянии. Но сейчас все слава Богу.

Ваш муж Тамерлан сейчас погружен в военное дело, но к счастью, вам все-таки удается видеться. Пройдя и расстояние, и войну, как изменились ваши отношения за 3 года?

Мы полностью изменились. И мой муж, и я. Это нормально, потому что раньше мы не думали ни о чем, думали, что у нас есть завтра и все будет окей. А сейчас мы спешим жить, спешим ценить друг друга и спешим любить.



Alena Omargalieva с мужем / Фото из инстаграма Alena Omargalieva

Также вы рассказывали, что хотели бы стать мамой во второй раз. Думали ли с мужем о варианте усыновления?

Мы говорили об этом с Тамерланом. Долго знаю Тимура Мирошниченко, хотя не знакома с его женой. Я восхищаюсь этими людьми. Это не то что плюс в карму, это реальная помощь детям. Думаю, не каждый на это способен. Надо к этому подходить очень серьезно. В таких решениях надо продумывать каждый шаг и быть максимально готовыми.