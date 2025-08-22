Война способствовала увеличению спроса на все украинское. К сферам, которые активно развиваются, где постоянно создается что-то новое, принадлежит и стендап. Среди представителей украинского стендапа, которые уже хорошо известны аудитории острыми шутками и искренним юмором, есть комики Славик Мартынюк и Богдан Вахнич.

Славик – выпускник медицинского университета, полтора года проработал в психбольнице. Богдан – врач-практик, сейчас работает врачом скорой медицинской помощи. Почти год назад ребята объединились и на ютубе вышел первый выпуск их шоу "Медицинские истории", в котором сочетают забавные рассказы из больничной жизни и живую атмосферу стендапа. На днях комики объявили, что едут в прощальный тур с "Медицинскими историями", после которого выйдут последние выпуски шоу.

Накануне в рамках проекта "Интервью24" ребята поделились, как родилась идея "Медицинских историй" и почему больничные будни оказались источником для шуток. Разговор о съемках ютуб-шоу, стендапе, украинском юморе и многом другом – читайте дальше на Show24.

Стендап, табу в шутках и самые интересные темы

Многим людям, которые не имеют отношения к стендапу, может казаться, что комики просто выходят на сцену и делятся историями из жизни, однако это совсем не так. На написание сольного стендап-концерта требуется от 3 до 6 месяцев.

Ты пишешь шутки, несешь их на открытые микрофоны, какие-то переписываешь. И так постоянно. Все зависит от того, есть ли у тебя вдохновение, какая идея, какие мысли. Постоянно нужно креативить, размышлять, разгонять идеи,

– поделился Богдан.

Вахнич отмечает, что любая шутка должна вызывать эмоцию. Она может быть плохой или хорошей, но всегда должна цеплять людей.

Все истории, которые комики рассказывают на своих стендапах, – правдивые, однако могут быть гиперболизированными. Если ты что-то придумываешь, врешь, то люди не верят и не смеются над этим. Но можно к правдивой истории добавить немного вымышленного, чтобы людям было интересно.

Важно быть искренним, честным перед собой и зрителем в зале и по ту сторону камер,

– отмечает Богдан.

Украинские комики шутят на различные темы, но у каждого есть определенные табуированные темы, которые в своих выступлениях не нарушают.

Я не шучу о войне, потому что не являюсь военным. Могу пошутить о военном положении, тревоге, как "Шахед" летел, когда я был в туалете, о том, что меня окружает в условиях войны. Но и шутки на военную тематику – неорганические. Я врач, поэтому много шучу о медицине. Я в отношениях, поэтому шучу об отношениях. Недавно купил автомобиль, сейчас пишу шутки об этом. Но не могу рассказывать о том, чего не видел и не чувствовал,

– говорит Вахнич.

Людям всегда интересно слушать об отношениях, поскольку это та тема, которая близка каждому. Богдан Вахнич сейчас готовится к свадьбе с любимой Оксаной, поэтому на его концертах часто можно услышать истории об этом.

Всем это интересно, потому что большинство людей проходят через отношения, узнают себя в этом. Почему интересно смотреть "Семейные мелодрамы" или "Говорит Украина"? Потому что это близко людям, это можно обсудить и найти то, что заинтересует каждого,

– подчеркивает Богдан.

Дорого ли создавать ютуб-шоу?

Создание качественного украинского контента требует не только времени и вдохновения комиков, но и денежного ресурса.

Например, съемка стендапа обойдется гораздо дешевле, чем съемка шоу для ютуб-канала. Чтобы снять стендап, необходима сцена, освещение, микрофон, съемочная группа. А с шоу все намного сложнее.

Это реклама, операторская работа, свет, звук, декорации, аренда зала, монтаж. Если это съемка в другом городе, нужно заложить деньги на дорогу, проживание. У нас было много съемок, в которых выходили в ноль или в незначительный минус. Хорошо, что есть рекламные интеграции, монетизация, но по сути каждый выпуск – это инвестиция в создание контента и поддержку тебя как медийного лица,

– делится Богдан.

Как появилось шоу "Медицинские истории"?

Славик Мартынюк выпустил два стендапа, которые назывались "Медицинские истории", и предложил Богдану снять совместный выпуск на эту тематику. Вахничу идея понравилась, однако у него возникла идея реализовать это в формате шоу. Людям это понравилось, поэтому комики продолжили развивать эту идею.

Я думал, возможно, будет 2–3, ну максимум 5 выпусков. Но людей это заинтересовало и вот уже вышел 17 выпуск. Скоро поедем в прощальный тур с "Медицинскими историями" и на 20-м выпуске планируем завершить,

– говорит Мартынюк.

Сначала Славик и Богдан были единственными постоянными участниками шоу, однако впоследствии к ним присоединился врач-травматолог из Львова Назар Шебела. Также в каждом выпуске есть приглашенные гости, среди которых врачи и зрители из зала.

Иногда приглашаем знакомых врачей, иногда желающие заполняют специальную анкету и мы выбираем оттуда,

– делится Богдан.

Съемка одного выпуска длится почти 2 часа, но в результате на ютубе люди видят примерно 40 минут.

Очень много всего приходится вырезать. Есть много людей, которые приходят на событие и забывают поставить телефон в беззвучный режим и он звонит посреди съемки. Или громко говорят между собой, ходят по залу, опаздывают. Но это все рабочие моменты, к которым мы уже привыкли,

– говорит Богдан.

Из-за роста количества воздушных тревог съемки "Медицинских историй" в Киеве пришлось перенести в меньший зал, который расположен в укрытии. Комики сделали это для того, чтобы в любом случае не отменять или переносить съемки, ведь на организацию каждого события тратится немало усилий и средств.

Почему "Медицинские истории" так полюбились украинским зрителям?

Каждый выпуск "Медицинских историй" мгновенно разлетается на тиктоки. В комментариях люди делятся своими историями, самые интересные из которых Славик, Назар и Богдан зачитывают на съемках.

Меня очень веселит комментарий про Назара, что он красивый, как Иван Богун. Или одна женщина написала: "Где мне надо й**нуться, чтобы к нему попасть?",

– поделился Славик.

В своем шоу комики поднимают те темы, которые близки каждому человеку. А во время полномасштабной войны, когда все живут в постоянном стрессе, такой контент помогает расслабиться и отвлечься.

Почему медицина так интересует всех? Потому что это то, что касается всех. Самый большой процент аудитории на моем ютуб-канале – люди 25–45 лет. То есть это те, которые уже болеют, сталкиваются с медициной. Поэтому им эти шутки интересны,

– говорит Богдан.

Вахнич хочет покинуть медицину, а Мартынюк – вернуться к практике?

Богдан работает на скорой уже 6 лет. За это время в медицине очень выгорел, задумывается о паузе во врачебной практике, а "Медицинские истории" для него являются своеобразной терапией.

Я по-настоящему кайфую от того, что делаю сейчас – от стендапа, юмора. В последнее время я очень выгорел в медицине, не имею желания в дальнейшем заниматься ею. Возможно, скоро сделаю паузу и впоследствии вернусь. А "Медицинские истории" сейчас для меня действуют как психотерапия. Я рассказываю реальные истории, которые случались со мной за годы работы. В большинстве случаев зрителям смешно с того, что я рассказываю, но у меня это не вызывает никаких положительных эмоций,

– признается Вахнич.

В то же время Славик задумывался над тем, чтобы вернуться в медицину, но пока все-таки продолжает развиваться в стендапе, пробует новые форматы.

Медицина – очень тяжелая, малооплачиваемая работа. Да, она интересная, но пока возвращаться не буду. Хотя, кто его знает, как будет дальше,

– заключает Мартынюк.

Сейчас комики готовятся к прощальному туру, тестируют новые форматы, пишут сольные концерты. Уже совсем скоро на украинском ютубе будет много нового интересного контента.