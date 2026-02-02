В Украину заходит новая волна морозов, что сказывается на боях на фронте. Водные препятствия, которые ранее не давали оккупантам пройти в определенные точки на фронте, сейчас замерзли. Из-за этого враг получил большее пространство для маневров. Однако, кроме того, что сильные морозы позволяют оккупантам создавать предпосылки для возможности продвижения, они также имеют и негативные последствия.

Герой Украины и командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в интервью 24 Каналу рассказал, что при морозах -15 градусов и более оккупанты просто замерзают, если не имеют возможности нормально обогреться. Больше о том, как морозы меняют фронт, для чего россияне рвутся на Запорожскую область и зачем Владимир Путин придумал энергетическое перемирие – читайте далее в материале.

Какие последствия может иметь энергетическое перемирие Путина?

Россия заявила, что энергетическое перемирие продлится до 1 февраля 2026 года – во время, когда начнутся сильные морозы. Почему его не сделали длиннее во времени и, возможно, стоит уже говорить о прекращении огня на линии боевого соприкосновения?

Что касается возможности приостановления активной фазы боевых действий. Она становится возможной, когда ни одна из сторон на поле боя с оружием в руках не может достичь желаемых результатов. Что я имею в виду? Когда линия боестолкновения замирает.

В нашем случае, это когда Силы обороны могут активно обороняться, но силовым способом не могут в полной мере деоккупировать наши территории, а Россия теряет способности к ведению активных наступательных действий. Они не могут военным путем получить желаемых результатов: оккупации наших территорий, уничтожение украинской государственности, украинского народа. Тогда линия боестолкновения замирает.

Это и есть та самая предпосылка для подписания мирных договоренностей, которые не могут быть выгодны ни для одной из сторон в полной мере. Почему? Потому что ни одна из них не смогла получить желаемого, но эта предпосылка появляется. Есть ли сейчас эта предпосылка? Совершенно очевидно, что нет. Россия может продолжать ведение боевых действий против Украины, а Украина может активно обороняться, и делает это более чем эффективно.

По моему убеждению, то, что делает украинское войско, будут изучать в военных институтах самых прогрессивных стран, которые имеют достаточно развитый сектор безопасности и обороны. Мы делаем невозможное на линии боестолкновения. Я это подчеркиваю. Надо ценить свое войско и ценить свой вклад в то, чтобы войско могло защищать наше государство.

Если мы говорим об энергетическом перемирии, то давайте будем откровенны: Силы обороны достаточно хорошо "пощипали" возможности России добывать нефтепродукты, транспортировать, хранить и перевозить, используя теневой флот, что очень существенно влияет на экономические показатели России.

Война – это всегда о ресурсе, война – это всегда о деньгах. Соответственно, России в этих условиях очень важно восстановить возможности полноценного оборота нефтепродуктов. В то же время Россия стремится нас заморозить. Это для них очень важно, потому что на линии боестолкновения они не могут достичь результата. Соответственно, надо бороться с народом.

Как бороться с народом? Ударами по гражданским городам для того, чтобы запугать, и нанесением ударов по критической инфраструктуре, которая обеспечивает функционирование украинских городов и поселков. Противник это делает именно в мороз. Все для того, чтобы люди покидали города, не посещали свою работу, для того, чтобы люди покидали территорию Украины.

Противник очень хорошо понимает, что украинский народ будет продолжать национально-освободительную войну и продолжать бороться против палача-оккупанта. Именно поэтому они пытаются так влиять на нас. Это психологически влияет на военных.

Здесь в лесу, где я сейчас закопан, откуда выхожу в эфир, у меня на термометре +18, а в квартире, где проживает мой ребенок – +8. Вы даже не представляете, что у меня происходит в душе. Давил, давил и буду давить (оккупантов, – 24 Канал).

Что касается энергетического перемирия – Путину важно блефовать на протяжении всего времени. Что я имею в виду? Говорить то, что хочет услышать Дональд Трамп, и одновременно делать то, что необходимо им для реализации плана по Украине – уничтожение украинского государства.

Соответственно, вот этот элемент перемирия – это первый шаг на пути к глобальному возможному перемирию по нанесению ударов по объектам энергетической и критической инфраструктуры. Но придерживается ли его Россия? Имею в виду, второй шаг – продолжение. По моему убеждению, нет. Для них это выгодно по двум причинам.

Прежде всего они сейчас могут подыграть Трампу, что вот посмотрите – мы пытаемся двигаться согласно тем договоренностям, которые вы декларируете, уважаемый Дональд Трамп. В то же время продолжают накапливать ракеты и беспилотники.

Как следствие потом мы увидим, когда выйдет Путин и расскажет о том, что, мол, стреляли по его резиденции, что нанесли удар где-то в Белгороде, и любые другие действия, которые Силы обороны совершать не будут и к этому непричастны. Но Путин расскажет, что это сделали Силы обороны, поэтому они считают нецелесообразным дальнейшее продление моратория на нанесение ударов по объектам инфраструктуры. И нанесут удар тогда, когда придет вторая волна морозов. К сожалению, она будет, и февраль месяц надо пережить.

Меня восхищает украинский народ, я по-другому сказать не могу. Потому что так или иначе мы приобщены к процессам, которые происходят в городе Киеве, очень хорошо понимаем специфику каждого дома, за который отвечаем.

Как люди помогают друг другу? Они знают, что на 9 этаже живет человек пожилого возраста, который не может спуститься за лекарствами, за едой, не может обогреться. Одеяло, грелки и другие вещи для того, чтобы согреться, этому человеку аккумулируются, заносятся, друг другу помогают, поддерживают. Это невероятный пример стойкости.

Я бесконечно благодарю украинцев за то, что понимают – единственной причиной холода, отсутствия воды, отопления является Россия. Поэтому Кремль не может достичь желаемого результата, чтобы украинцы массово перекрывали дороги, чтобы заставляли власть подписать мир любой ценой, который приведет к свержению украинской государственности.

Все те, кто сейчас обходят стороной этот военный конфликт из числа военнообязанных, станут первыми, кого мобилизует Россия для войны в своих дальнейших геополитических играх и по возможности – расширения границ так называемой России.

Поэтому мы точно сможем выстоять, а надеяться на то, что это перемирие может быть длительным – не стоит. Надо продолжать не просто готовиться, а принимать меры для возможности пережить этот тяжелый месяц – февраль 2026 года, который будет более чем сложным.

Могут ли ВСУ уничтожать вдвое больше оккупантов?

Министр обороны Михаил Федоров сказал, что нужно ликвидировать до 50 тысяч оккупантов ежемесячно. Если украинская армия сможет это делать, то что это нам даст в численном преимуществе?

Это очень сложный вызов. Невероятно сложный вызов для Сил обороны – уничтожать 50 тысяч оккупантов в месяц.

Объясняю логику. Россия сейчас способна, благодаря своим учебным центрам, мобилизационной системе, подкупа граждан, чтобы те шли на войну против Украины, пропускать где-то 35 – 37 тысяч военнослужащих в месяц. Это значит, что больше у них не справляются центры подготовки, которые имеют разную степень по времени и качеству подготовки и так далее. Но скорее аппарат не успевает работать.

В случае, если мы уничтожаем больше, чем они поставили в строй, то противник не успевает пополнять боевые потери на приоритетных отрезках, где ведет боевые действия. Если у него заканчивается ресурс живой силы для ведения активных наступательных действий – убили больше, чем смогло пройти в строй, встать – что им надо делать в таком случае? Искать дополнительные резервы.

Снимать с неприоритетных направлений, то есть ослаблять линию государственной границы – Сумская, Харьковская область, частично забирать подразделения и перебрасывать на Донецкую, Запорожскую области. Все для того, чтобы держать постоянную динамику ведения боевых действий. Если полгода мы можем уничтожать на определенный процент больше, чем они ставят в строй, то и резервы закончатся. Как следствие противник потеряет способность к ведению активных наступательных действий.

Теперь возвращаемся к началу нашего разговора, когда формируется потенциальная возможность доведения финальной стадии политико-дипломатических договоренностей по урегулированию конфликта? Когда Россия теряет способности на поле боя военным способом достичь желаемых результатов. Вот к чему должно привести уничтожение 50 тысяч военнослужащих российско-оккупационных войск в месяц.

О принудительной мобилизации и уклонистах

Теперь двигаемся дальше – что нам надо, чтобы уничтожать такое количество? Сейчас активно масштабировались по своей численности возможности занять вакансии в Силах беспилотных систем. Имея 2% от всех Сил обороны, Силы беспилотных систем уничтожают примерно 30% от всех законных военных целей противника.

Если взять 100 целей, которые были уничтожены, 30 из них уничтожают Силы беспилотных систем. Имея процент, если взять 100 военнослужащих, то среди них будет только двое представителей Сил беспилотных систем. Соответственно, если коэффициент с 2% численности войск у нас возрастает до 4 – 5%, то коэффициент эффективного выполнения боевых задач тоже автоматически возрастает. Мы сможем уничтожать больше противников.

Но для этого нужны люди. Имея технику, основной капитал любой войны, нужны люди, которые будут пилотировать эту технику. Дополнительно, конечно, это комплектация Сил обороны: различных структурных подразделений, которые выполняют задачи по удержанию передней линии боестолкновения, тех структурных подразделений, которые выполняют задачи огневой поддержки, разведки и многие другие функции, которые являются общей частью формирования надежной обороны украинского государства.

Поэтому нам надо решить вопрос с людьми. Как это сделать? У нас сейчас есть такой инструмент, который не нравится украинскому обществу, который в очередной раз указывает, что защищать государство – это не право, а обязанность. Несмотря на то, что мне не нравится принудительная мобилизация, это один из инструментов, от которых государство Украина сейчас не может отказаться.

В этом есть определенная справедливость для тех, кто воюет 4 года и более, потому что некоторые военнослужащие воюют до начала полномасштабной войны, с 2014 года. Давайте будем откровенны, что есть ряд должностей, на которых так долго воевать просто невозможно. Люди имеют колоссальный опыт ведения боевых действий.

То есть тех, кто давно находится на передовой, надо доставать оттуда и формировать из них центры подготовки, потому что никто лучше не научит, чем тот, кто вчера вышел с позиции. А этих людей на позициях кем-то надо заменить. Когда мы слышим о распространении культа уклонения, то мы должны понять, что те, кто уклоняются, обрекают на чрезмерный труд и полное выгорание тех, кто долгое время воюет, а страна у нас одна, общая.

Поэтому, к сожалению, промышленная мобилизация – это один из факторов, который решить быстро не удастся. Вопрос, а как же поощрять людей, чтобы они пополняли Вооруженные силы Украины, в целом Силы обороны? Мы приходим к необходимости введения политико-дипломатической договоренности с нашими партнерами по финансированию отдельной статьи расходов на оборону Украины, которой предусмотрено одноразовое денежное содержание.

Так называемые "подъемные" за мобилизацию, которая выплачивается в течение определенного периода контракта, а также, конечно, повышение денежного содержания для тех представителей, которые выполняют задачи на передней линии боевого соприкосновения. Начиная с этого и поэтапное повышение заработных плат для тех, кто занимается функцией обеспечения, потому что без обеспечения ведения боевых действий невозможно.

Это отдельный вызов для нашего военно-политического руководства – найти дополнительные возможности, дополнительное финансирование для того, чтобы настроить процесс возможности повышения заработных плат, а также "подъемных" для повышения уровня мобилизационных процессов.

Если мы сможем побороть этот вызов и найти соответствующий ресурс, то сможем и укомплектовать войска, уменьшить нагрузку на тех, кто долгое время воюет, и повысить боевую способность. То есть, привести к тому, что противник потеряет возможность ведения активных наступательных действий на линии боестолкновения.

Поэтому это комплекс задач, которые нужно решать последовательно и постоянно. В частности, если мы говорим об ударах по территории России, надо же понимать, что они тоже ищут ресурс для того, чтобы мобилизовать дополнительный особый состав. "Подъемные", которые выплачивает Россия, идут за нефтедоллары.

Поэтому удары по НПЗ, которые осуществлялись по территории России – это прямая возможность лишить ее дополнительного финансового ресурса на мобилизацию своего населения для войны против Украины, а также на изготовление дополнительного ракетного вооружения, "Шахедов" и других номенклатур, как огневых средств, так и военной техники вооружения в целом. Поэтому, друзья, все в наших руках, важно только осознавать свою роль и место.

Часто может казаться, мол, от меня ничего не зависит. Нет-нет-нет, от каждого зависит. Потому что кирпич к кирпичу и получается монолитная стена, которую нельзя пробить ни из пушки, ни дроном, ни с любого другого вооружения. Это и есть принцип национального сопротивления. Это и есть принцип, как формируется предпосылка для того, чтобы мы выиграли национально-освободительную войну, сохранили государственность и сохранили украинский народ.

Для чего Россия подбирается к Запорожью?

В Telegram-сообществах есть информация, что через временно оккупированный Мариуполь ежедневно перебрасывают почти 40 единиц техники и много новых контрактников на Гуляйпольское направление, и россияне там усилились. Насколько велико это нашествие российских новобранцев, учитывая то, что призыв в России круглогодичный? И как нынешние мощные морозы влияют на ход боевых действий?

Стоит понимать, чем является Запорожье. За исключением, что это прекрасный живописный город с очень хорошими людьми, кто там был, тот знает, кто не был – рекомендую обязательно после войны посетить Запорожье, оно одновременно является огромным промышленным центром нашего государства, где расположено немалое количество предприятий, которые работают в целом на экономику Украины, а также частично обслуживают и военно-промышленный комплекс.

Город Запорожье довольно большой по своим размерам и уничтожить его в полной мере ракетным вооружением или "Шахедами" противнику точно не удастся. Для этого врагу надо сформировать предпосылку, чтобы приблизиться к городу так, чтобы взять его под огневой контроль системами реактивного огня и артиллерией. Вот к чему стремится противник.

Как следствие, действительно, россияне довольно активно, жестко давят. В предыдущий период, имея определенные тактические успехи, враг пытается наращивать эти достижения. Удастся ли ему сделать это в краткосрочной перспективе, выйти на дистанцию огневого поражения благодаря ствольной артиллерии? По моему убеждению, нет.

Противник имел частичный тактический успех. Сейчас линия боевого соприкосновения преимущественно приостановилась с точки зрения продвижения противника, благодаря противодействию Сил обороны. Подразделения делают максимум для того, чтобы остановить продвижение в полной мере, и где будет предпосылка – улучшить свое состояние и положение.

Как морозы влияют на бои на фронте?

Также морозы внесли определенную коррективу. Те места, которые ранее были непроходимы в связи с водными преградами, сейчас замерзли. Как следствие, противник получил по площади больший сектор для осуществления маневров, как живой силой, так и мобильной небронированной техникой. Враг максимально использовует условия, созданные погодой для того, чтобы наращивать возможности получить тактические успехи.

Есть обратные составляющие морозов, когда температура воздуха достигает -15... -25 градусов. Противнику также довольно сложно в чистом поле или в посадке удерживать те группы, которые продвинулись. Потому что без надлежащего обогрева и возможностей, российские солдаты замерзают.

Враг, пользуясь погодными условиями, будет пытаться выполнить задачу – продвинуться дальше в Запорожской области и приблизиться к городу Запорожье. Но, по моему убеждению, в обозримой перспективе этого не удастся сделать. Несмотря на то, что водные преграды замерзли и сейчас это дополнительное место для маневра противника, те группы, что продвигаются и остаются в чистом поле или посадках, не имеют возможности обогреться.

При -15... -20 градусах конечности отмерзают довольно быстро. Поэтому, значительное количество оккупантов также отмораживается. Об этом нужно помнить. То есть, в морозе есть как условия, что дают возможности для противника, так и недостатки.

Дополнительно стоит сказать о наиболее опасном времени – это такая погода, как сейчас. К примеру, была минусовая температура, водные препятствия замерзли, а потом резко наступила плюсовая температура и туман. Лед еще держится, а противника выявлять довольно сложно. Но и на эти случаи уровень нашего противодействия настроен достаточно серьезно на всех отрезках линии соприкосновения.

Также надо озвучить о том, что ситуация, которая сейчас на фронте, она напрямую влияет на ряд решений, которые я лично принимаю. Когда проходили выборы в Верховную Раду Украины в 2019 году, я был внесен в избирательный список, и как следствие сейчас пришла очередь заходить в Верховную Раду. Я для себя принял утвердительное решение, что во время полномасштабной войны нужно воевать.

Соответственно, я написал отказ, поблагодарив украинский народ за мандат доверия, который он мне предоставил. Но сейчас надо уничтожить противника, обеспечить предпосылки на линии боевого соприкосновения, а дальше жизнь расставит все и всех по своим местам.

В каких дронах есть критическая потребность?

Сейчас мы собираем средства на дроны на оптоволокне. Только на них, потому что мы имеем высокий уровень поддержки территориальных общин в Украине, украинского бизнеса, украинцев, которые донатят, поэтому дроны на оптоволокне – единственная номенклатура, которой нам критически не хватает.

Бывает так, что не хватает, потом удается купить какую-то часть за "еБалы" и перекрыли потребности. Это система начисления за успешную работу, которую можно обменивать на технику. Однажды приобрели оптоволоконные дроны, но здесь минусовая температура, нужно тренировать людей, поэтому в другой раз купили несколько палаток для того, чтобы можно было обогреваться и тренироваться. Поэтому такие расходы постоянно есть.

90% средств направляется именно на БПЛА на оптоволокне. Однако они являются еще довольно важным глотком свежего воздуха на оперативные расходы для внедрения обучения, подготовки логистических функций, обеспечения техникой самих позиций и, соответственно, выполнения боевых задач путем покупки FPV-дронов на оптоволокне.

Поэтому, товарищи, я искренне благодарю вас за доверие, за возможности иметь необходимый ресурс техники для ведения активных боевых действий и выполнения основной функции, из-за которой мы находимся на войне – это уничтожение противника и защиты нашего свободного независимого народа.