Известная украинская певица и ведущая Наталка Карпа покоряет своих слушателей искренностью и невероятной энергией. Она является автором многих хитов, среди которых "Літо-Літо", "Калина", "Сонцезалежна". Сегодня, 14 августа, Наталка Карпа празднует день рождения. Артистке исполнилось 44 года.

По случаю этой даты наша редакция пообщалась с певицей. Наталка рассказала о своей новой песне "Море", отношение к трекам ШИ, которые сейчас в топах чартов, отношения с мужем-воином и собственный дом во Львове.

Также исполнительница обратилась с щемящими словами к тем, кто ждет своих близких с войны. Об этом и больше узнавайте в рамках проекта "Интервью24".

О дне рождения

Наташа, сегодня, 14 августа, вы празднуете день рождения. Для многих эта дата – возможность подытожить какие-то успехи или изменения в жизни, сделать план на следующий год. Чувствуете ли вы особые изменения, которые произошли с вами за последний год, и если да, то какие? И ставите ли себе новые цели, которых хотите достичь?

Есть люди, которые любят свои дни рождения, есть люди, которые не любят свои дни рождения. Я, наверное, отношусь ко вторым, для которых дата дня рождения – это условность. На самом деле, для моих мужа и дочери день рождения – это самый первый праздник, который может быть. А я наоборот.

Я не являюсь противником празднований, но все-таки эта условность есть, и поскольку я в социуме, тоже все-таки о ней думаю. Она отражается в моей жизни и ментальности. Я не боюсь своего возраста, всегда говорю открыто, сколько мне. Мне в этом году 44. Я уже взрослая девочка.

Мне кажется, что мы все меняемся с каждым годом, приобретаем новый опыт, взрослеем. Наложение войны ускоряет все эти этапы в 2 – 3 раза. Эти изменения происходят еще быстрее, чем обычно. Заметила за собой такую новую черту, всегда я откладывала многие вещи на потом: "еще поеду", "еще удастся", "еще сделаю", "еще там побываю". Поймала себя на мысли, что я начала все делать. Пришел запрос, дал вселенная мне какую-то возможность, я ее не откладываю, а делаю.



В течение первых дней августа я могла много вещей просто отставить, пройти мимо них. Поймала себя на мысли, что все, что мне было в тот момент дано по запросу, все приняла, все сделала и даже мой тайм-менеджмент сработал на отлично. Такая черта у меня выкристаллизовалась во времени войны.

Ставлю ли я себе какие-то цели на будущее? Конечно, каждый человек что-то планирует. Имею творческие идеи, личные желания, какие-то бытовые вещи, которые себе тоже запланировала. Если человек без целей и взгляда на будущее, я не знаю, есть ли смысл в таком. Человек однозначно себе что-то ставит, чтобы его реализовывать.

Мне кажется, движение к целям – моменты счастья, которые мы проживаем. Возможно, даже того не понимая.

Воспоминания о Кузьме "Скрябина"

Также в воскресенье будет день рождения Андрея Кузьменко. Могли бы вы поделиться каким-то особым воспоминанием о Кузьме?

Когда бы мы с ним не виделись, у него всегда была такая искренняя, добрая, дружеская улыбка. Всегда умел утешить, разгрузить от лишних мыслей. Два смешных момента у нас с ним были, которые я запомнила. Первый – у нас был совместный концерт, огромный стадион. Мы заехали в толпу, поняли, что не туда, и нам просто сняли с авто номера.

Андрей был ведущим мероприятия, я уже должна была выбегать. На эмоциях говорю: "Капец, я не знаю, как обратно поеду, номеров нет...". А он отвечает: "Наташа, то все фигня, главное что ты есть, давай быстренько на сцену. Сейчас мы спросим, сейчас нам толпа номера вернет". Их не вернули, но мы еще с этого долго шутили. Было смешно и весело это вспоминать.

Второй момент – когда мы поехали на гастроли в Италию. Это было очень давно, наши первые выезды за границу. Мы классно проехали Венгрию. Впоследствии, встретив Андрея, делились впечатлениями. Оказывается, что Венгрию надо проезжать с виньетой. Мы даже не знали, что это такое. Андрей говорит: "Ого, проехали зайцами". Он очень хорошо знал условия путешествия по Европе и знал, что в Венгрии надо было покупать виньеты.

Поэтому воспоминаний достаточно. Очень его не хватает. Иногда думаю, когда есть непростая ситуация, – а как бы Андрей разрулил эту историю? Что бы он сделал? Мне всегда очень нравилась его простота. Он был "свой парень", парень из народа, который умел достучаться до сердца простыми словами, простыми вещами. Всегда говорил правду-матку и то, что действительно думал. Жаль, что его нет сейчас с нами.

О музыке, созданную ИИ, собственные треки и молодых музыкантов

Недавно у вас вышла новая песня "Море" с легкой летней атмосферой. Чем для вас особенный этот трек и каким для вас было лето 2025?

Релиз трека состоялся недавно. История в том, что ее написал мой саундпродюсер, с которым я работаю уже 20 лет. Но, если честно, его авторские песни уже очень давно не пела. Потому что он всегда "рулит" саунд, звук, аранжировки. А вот музыку и текст написал для "Прости меня", "Время бежит, как песок". Это была первая декада моего творчества.

Здесь, собственно, через столько лет, я снова спела его песню. Как по мне, он хитовый автор, умеет находить хук. Мне повезло с ним работать. Мы с моей визажисткой поспорили, переплюнет ли она "Лето-Лето", или нет. Потому что, если взять все показатели и статистику моей деятельности, то топовая песня у Наталки Карпы – "Лето-Лето".

Эта песня уже столько лет держится в чарте моего творчества. Думала, может "Сонцезалежна", но нет. Возможно, "Море" – следующий потенциальный хит. Все зависит от слушателя. Слушатель – король контента, именно он определяет, что станет хитом. Полюбится мотив, или нет.

Сейчас в топы музыкальных чартов часто попадают треки, созданные ИИ. Артисты относятся к этому по-разному. Например, Тина Кароль призывает не слушать такую музыку, а Jerry Heil говорит, что это шанс для артистов сделать что-то искреннее и такое, на что ИИ не способен. А что вы думаете по этому поводу?

Честно скажу, некоторые авторы, с которыми я общаюсь и сотрудничаю, присылают много демок с аранжировкой и голосом, где поет ИИ. Звучит довольно приятно и красиво, потому что ты понимаешь, как может звучать песня и как ее можно сделать.

Но мне все-таки кажется, что живая вложенная энергия, душа, сердце, точно звучат по-другому. Возможно, мы стоим в начале огромной эры ИИ, роботов и роботизации. Не знаю, в том ли направлении человечество движется... Как говорят, дастся слышать, поживем – все увидим.

Кто из украинских исполнителей для вас является примером качественной музыки? Кого вы любите слушать из украинских артистов?

Новая плеяда артистов, новый виток артистов,появившийся во времени большой войны – мегакрутой. На самом деле в моем плейлисте есть много тех, кто взорвал чарты в период полномасштабки. Начиная от ROXOLANA, KOLA, YAKTAK. Мы открыли "Пиріг і Батіг", хоть они давно есть.

Дружу с VAHA, тоже его открыла во времени полномасштабной войны. Тарабарова делает прикольные новые песни. Мне очень нравится музыка, которую она создает. Хор "Гомін", который перепел песни Гиги, мне нравится.

А как взамен относитесь к тем звездам, которым не удалось адаптироваться к военным реалиям? Например, Олега Винника или Потапа. По вашему мнению, таким артистам есть место в украинском шоубизнесе?

Мне кажется, что бы они ни делали, они уже не вернут себе свой статус, любовь слушателя. Потому что эти действия не то, что не звездные, они показали себя не по-дружески, не по-братски. Люди, которые жили в Украине, которых Украина носила на руках, во времени, когда эта поддержка нужна больше всего, – они ее не то что не проявляют, а исчезают с радаров.

Очень за это обидно. Это люди, которых Украина любила, к которым приходили на концерты, покупали билеты, загружали песни. Эту любовь надо заслужить, каждый раз ее подтверждать. А теперь это не то, что не подтверждено, а как-то по-предательски.

О сложных моментах и отношениях на расстоянии с мужем-военным

В соцсетях вы активно делитесь с поклонниками всем, что происходит в жизни. Вы активная, позитивная, показываете и работу, и личную жизнь, и материнство. Однако у всех, особенно сейчас, бывают моменты выгорания, когда хочется побыть наедине. Часто ли "накрывает" вас и как справляетесь в такие моменты?

Бывает, потому что я живой человек. Бывают моменты, что не хочется ничего. Ни снимать, ни рассказывать. Я себе позволяю побыть в тишине. Ровно столько, сколько чувствую, что это нужно. Когда приходит время, что возникает желание об этом рассказать. Я хандрю, но оно у меня не такое затяжное.

Вытягивает моя дочь, которая переключает, мои родители, с которыми я во Львове. Когда даже хочешь похандрить, Златка не дает. Она приходит, смотрит: "почему ты грустишь, мама?". С ней не грустишь. Спасибо Богу, что у меня есть родители, что имею замечательную дочь. Это действительно благословение Бога.

В июне ваш муж, Евгений Терехов, был в официальном отпуске. Вы ранее признавались о кризисе и непростом времени для вас как для супругов. Как сейчас у вас складываются отношения?

В июне Джексону дали 15 дней официального отпуска. Мы с друзьями праздновали его день рождения, потому что он очень любит эту дату. Мы редко видимся, редко, но мило. А потом его приехала семья из Днепра. Мы провели с дочкой и семьей время в наших Карпатах.



Конечно, что у нас сейчас отношения на расстоянии и это so bad. Потому что сложно на расстоянии. Но все-таки мы вместе, и мы многое переосмыслили, осилили, прошли. Возможно, еще что-то будет впереди непростое и нелегкое, нихо не знает.

Знаю одно: все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Мы прошли через определенные испытания и вышли из них крепче, сильнее, и наша семья сохранилась.

А как ваша дочь Злата реагирует на разлуку с отцом? Что помогает поддерживать связь?

Связь онлайн. Папа звонит каждое утро, каждый вечер, в течение дня, мы звоним. У нас такой онлайн-режим и такое общение. Ничего не поделаешь, так живет большая часть украинских семей. Меня лично очень тригерит, что Златка так растет... Такие основные моменты, например, сейчас выпал первый зубчик, видит только мама и зубная фея, которая положит монету под подушку. А папа проживает все эти эмоции только через экран телефона.

Но все равно мы скучаем друг по другу, поддерживаем друг друга. Даже банально, недавно Женя сделал посылку, передал из Харькова на Львов. Это были мелочи, но это так приятно. Сладости, мое любимое винцо, кофе, орешки, Златусе всякие вкусности, игрушки, – она так радовалась.

Это внимание и забота. Можно взять деньги и купить то же самое во Львове, но сам процесс, что папа из Харькова сам собирал, передавал. Мы получили, она (Злата, – Show 24) все ему показывала. Это маленькие моменты, но они все-таки добавляют общения и такой энергии, которой не хватает на расстоянии, которую забирает расстояние.

Новости с фронта, к сожалению, совсем не утешительные. Вы одна из многих украинских женщин, которые ждут любимого с войны. С какими словами вы бы обратились к женам военных сейчас, в то время, когда ситуация становится все сложнее?

Я недавно была на концерте, хоть это была более реабилитационная история. На Свитязе собирались женщины, которые потеряли мужей на войне, военнопленных, пропавших без вести. Очень сложная ситуация на фронте. Каждая женщина переживает по-своему. Не говорю только о потере, а даже о том, что муж на линии фронта, в горячих точках. Бывает, не выходит на связь.

У меня была история, когда он (Джексон, – Show 24) должен был выйти, а его не было, я себе места не находила. Это было где-то сутки. Честно скажу, это было тяжело. В голову лезет все глупое, начинается даже не паника, как отчаяние. Очень хотелось бы всех женщин, которые ждут мужчин, просто крепко-крепко обнять, даже молча. Потому что сами глаза все видят и сердце все чувствует.

Я верующий человек и знаю, что мы все ходим под Богом. Очень хотелось бы попросить у Господа благословения для всех украинских женщин, которые ждут своих мужчин; для матерей, которые ждут своих сыновей; чтобы и сыновья, и дочери, и мужчины вернулись живые и невредимые. И вернулись к своим семьям.



Всегда так не будет. Мне кажется, любая история имеет способность завершаться. Завершится и та проклятая война. Хочется, чтобы она завершилась побыстрее и с меньшими потерями.

О собственной квартире во Львове

В начале года вы также делились, что приобрели квартиру во Львове и планируете там ремонт. Как продвигается это дело? Когда бы хотели заехать в собственное жилье?

Если честно, еще до конца не приобрели. Она у меня идет еще на выплату. Еще за нее рассчитываемся. Но она уже фактически есть, построена, мы уже можем делать там ремонт, у нас уже есть ключи. Ремонт вот-вот планирую начать. Как-то долго планирую проект, я решаюсь на тот ремонт, потому что знаю что это такое. Особенно, когда женщина сама это делает.

Муж активного участия не принимает, потому что он воюет, а мы здесь в тылу стараемся сохранять домашний уют, семейную атмосферу. На самом деле я очень верю, что все закончится и мы снова вернемся в квартиру в Киеве, где все будет хорошо, хорошо. А пока здесь мы уже третий год кочуем у нашей бабушки. В определенный момент меня подорвало. Я решила, что уже третий год сидим, надо квартиру во Львове.

Как маме, в голове нарисовалась идея, что Златуся должна иметь свою красивую комнатку, с кроваткой, столиком, потому что в следующем году мы идем в первый класс. Нарисовала эту картинку и все, двигаюсь к ней. Ремонту – быть! Мы начинаем этот непростой этап. Когда удастся завершить, даже не знаю. Но очень хочется собственное жилье во Львове.

А что с квартирой в Киеве, где жили до полномасштабного вторжения?

В Киеве есть квартира. Верю, что нам удастся туда вернуться в ближайшее время.

О скандале с Константином Темляком

Сейчас в сети одна из главных тем, которую обсуждают – это скандал с актером Константином Темляком, которого обвинили в домашнем насилии. Некоторые публичные люди даже стали на его защиту. Как вы прокомментируете эту ситуацию?

Честно скажу, не особо разбиралась в этой ситуации, видела только что Jerry Heil i YARMAK удалили клип с ютуба, где снимался актер.

Домашнее насилие – это точно зло. Я считаю, что только когда начинается какая-то такая история, то надо просто быстренько бежать от этого человека и предостерегать других. Есть абьюзивные отношения, где двое черпают в них энергию. Если человек не выходит из таких отношений, что-то его держит.

Конечно, хорошо, что наше общество поднимает такие темы. Потому что когда это проговаривается в обществе, что нормально, а что нет – много юного поколения, подростков, молодых людей начинают понимать, что хорошо, а что нет, что должно быть в норме.

Мы не проходим школу отношений, нас этому не учат в школах или институтах, нам это жизнь дает. Иногда попадая в отношения, мы не понимаем, это норма, или это ненормально и это беда. Поэтому когда это поднимается в обществе, они срабатывают для будущего поколения.

С чего удается зарабатывать во время войны?

Полномасштабная война стала переломным моментом для многих артистов, в том числе и в финансовом плане. С чего вам удается сейчас зарабатывать?

Спасибо, есть рекламные интеграции, есть музыкальный контент, который также монетизируется. В определенный момент у меня были небольшие продажи духов, оно срабатывало.

Как-то переформатировался финансовый поток, потому что раньше основная деятельность была гастрольная. Ты гастролировал, концертировал и получал за это бюджет. А сейчас оно немножко изменилось. Но есть несколько подписанных контрактов, по которым работаю с определенными компаниями как бренд-амбассадорка.

Какая песня стала для вас особенной во время войны? Возможно, это какая-то композиция из вашего репертуара, что зазвучала по-новому, или новый трек, что откликнулся в сердцах слушателей?

Главная песня этого периода – "Ой у лузі червона калина". Кстати, эту песню я когда-то пела в 2014 году. Это была одна из моих любимых стрелково-повстанческих песен.

Когда я делала патриотический сольник во Львовской опере, пела ее. Но очень классно, что Хлывнюк ее по-своему интерпретировал и она залетела в массы, народы, весь мир. Я мегасчастлива, что эта песня стала восходящая, наша, нужна для поднятия духа. Потому что это наша история, наша ментальность, это наша правда.

Относительно моих песен. Эту песню назвали "Колискова війни", хотя можно было назвать "На добраніч, Україно". Многие соцсети и платформы уменьшили трафик из-за слова война и она так не залетела. Для меня это особая песня, потому что она о нашей боли, наш покой, который забирает у нас враг, и о нашей земле. Я являюсь автором музыки и текста, написала сама. Жаль, что она вышла недооценена. Но я верю, что она когда-то все-таки завоюет сердца слушателей.

