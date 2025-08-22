Війна сприяла збільшенню попиту на все українське. До сфер, які активно розвиваються, де постійно створюється щось нове, належить й стендап. Серед представників українського стендапу, які вже добре відомі аудиторії гострими жартами й щирим гумором, є коміки Славік Мартинюк і Богдан Вахнич.

Славік – випускник медичного університету, півтора року пропрацював у психлікарні. Богдан – лікар-практик, зараз працює лікарем швидкої медичної допомоги. Майже рік тому хлопці об'єдналися й на ютубі вийшов перший випуск їхнього шоу "Медичні історії", в якому поєднують кумедні розповіді з лікарняного життя та живу атмосферу стендапу. Днями коміки оголосили, що їдуть у прощальний тур з "Медичними історіями", після якого вийдуть останні випуски шоу.

Напередодні у рамках проєкту "Інтерв'ю24" хлопці поділилися, як народилася ідея "Медичних історій" та чому лікарняні будні виявилися джерелом для жартів. Розмову про зйомки ютуб-шоу, стендап, український гумор та багато іншого – читайте далі на Show24.

Теж цікаво Про стосунки з чоловіком-воїном, нову квартиру та музику: відверте інтерв'ю з Наталкою Карпою

Стендап, табу в жартах і найцікавіші теми

Багатьом людям, які не дотичні до стендапу, може здаватися, що коміки просто виходять на сцену і діляться історіями з життя, однак це зовсім не так. На написання сольного стендап-концерту потрібно від 3 до 6 місяців.

Ти пишеш жарти, несеш їх на відкриті мікрофони, якісь переписуєш. І так постійно. Все залежить від того, чи є в тебе натхнення, яка ідея, які думки. Постійно потрібно креативити, роздумувати, розганяти ідеї,

– поділився Богдан.

Вахнич наголошує, що будь-який жарт має викликати емоцію. Вона може бути поганою чи хорошою, але завжди має чіпляти людей.

Усі історії, які коміки розповідають на своїх стендапах, – правдиві, однак можуть бути гіперболізованими. Якщо ти щось вигадуєш, брешеш, то люди не вірять й не сміються з цього. Але можна до правдивої історії додати трішки вигаданого, щоб людям було цікаво.

Важливо бути щирим, чесним перед собою і глядачем у залі та по той бік камер,

– наголошує Богдан.

Українські коміки жартують на різноманітні теми, але в кожного є певні табуйовані теми, які у своїх виступах не порушують.

Я не жартую про війну, бо не є військовим. Можу пожартувати про воєнний стан, тривогу, як "Шахед" летів, коли я був в туалеті, про те, що мене оточує в умовах війни. Але і жарти на військову тематику – неорганічні. Я лікар, тому багато жартую про медицину. Я в стосунках, тому жартую про стосунки. Нещодавно купив автомобіль, зараз пишу жарти про це. Але не можу розказувати про те, чого не бачив і не відчував,

– каже Вахнич.

Імпровізація Богдана Вахнича з глядачами в Києві: дивіться відео онлайн

Людям завжди цікаво слухати про стосунки, оскільки це та тема, яка близька кожному. Богдан Вахнич зараз готується до весілля з коханою Оксаною, тому на його концертах часто можна почути історії про це.

Усім це цікаво, бо більшість людей проходять через стосунки, впізнають себе в цьому. Чому цікаво дивитися "Сімейні мелодрами" чи "Говорить Україна"? Бо це близьке людям, це можна обговорити й знайти те, що зацікавить кожного,

– підкреслює Богдан.

Чи дорого створювати ютуб-шоу?

Створення якісного українського контенту потребує не лише часу й натхнення коміків, а й грошового ресурсу.

Наприклад, зйомка стендапу обійдеться набагато дешевше, аніж зйомка шоу для ютуб-каналу. Щоб зняти стендап, необхідна сцена, освітлення, мікрофон, знімальна група. А з шоу все набагато складніше.

Це реклама, операторська робота, світло, звук, декорації, оренда залу, монтаж. Якщо це зйомка в іншому місті, потрібно закласти гроші на дорогу, проживання. У нас було багато зйомок, в яких виходили в нуль або в незначний мінус. Добре, що є рекламні інтеграції, монетизація, але по суті кожен випуск – це інвестиція у створення контенту і підтримку тебе як медійної особи,

– ділиться Богдан.

Як з'явилось шоу "Медичні історії"?

Славік Мартинюк випустив два стендапи, які називались "Медичні історії", і запропонував Богдану зняти спільний випуск на цю тематику. Вахничу ідея сподобалась, однак в нього виникла ідея реалізувати це у форматі шоу. Людям це сподобалось, тож коміки продовжили розвивати цю ідею.

Я думав, можливо, буде 2–3, ну максимум 5 випусків. Але людей це зацікавило й ось вже вийшов 17 випуск. Скоро поїдемо у прощальний тур з "Медичними історіями" і на 20-му випуску плануємо завершити,

– каже Мартинюк.

"Медичні історії" 17 випуск: дивіться відео онлайн

Спершу Славік та Богдан були єдиними постійними учасниками шоу, однак згодом до них приєднався лікар-травматолог зі Львова Назар Шебела. Також у кожному випуску є запрошені гості, серед яких лікарі та глядачі з залу.

Інколи запрошуємо знайомих лікарів, інколи охочі заповнюють спеціальну анкету і ми обираємо звідти,

– ділиться Богдан.

Зйомка одного випуску триває майже 2 години, але в результаті на ютубі люди бачать приблизно 40 хвилин.

Дуже багато всього доводиться вирізати. Є багато людей, які приходять на подію і забувають поставити телефон у беззвучний режим і він дзвонить посеред зйомки. Чи голосно говорять між собою, ходять по залу, запізнюються. Та це все робочі моменти, до яких ми вже звикли,

– каже Богдан.

Через зростання кількості повітряних тривог зйомки "Медичних історій" у Києві довелося перенести в менший зал, який розташований в укритті. Коміки зробили це задля того, щоб у будь-якому випадку не скасовувати чи переносити знімання, адже на організацію кожної події витрачається чимало зусиль і коштів.

Чому "Медичні історії" так полюбились українським глядачам?

Кожен випуск "Медичних історій" миттєво розлітається на тіктоки. У коментарях люди діляться своїми історіями, найцікавіші з яких Славік, Назар і Богдан зачитують на зйомках.

Мене дуже веселить коментар про Назара, що він гарний, як Іван Богун. Або одна жінка написала: "Де мені треба й**нутись, щоб до нього попасти?",

– поділився Славік.

У своєму шоу коміки порушують ті теми, які близькі кожній людині. А в час повномасштабної війни, коли всі живуть в постійному стресі, такий контент допомагає розслабитися й відволіктися.

Чому медицина так цікавить всіх? Бо це те, що стосується всіх. Найбільший відсоток аудиторії на моєму ютуб-каналі – люди 25–45 років. Тобто це ті, які вже хворіють, стикаються з медициною. Тому їм ці жарти цікаві,

– каже Богдан.

Вахнич хоче покинути медицину, а Мартинюк – повернутися до практики?

Богдан працює на швидкій вже 6 років. За цей час у медицині дуже вигорів, задумується про паузу у лікарській практиці, а "Медичні історії" для нього є своєрідною терапією.

Я по-справжньому кайфую від того, що роблю зараз – від стендапу, гумору. Останнім часом я дуже вигорів в медицині, не маю бажання надалі займатися нею. Можливо, скоро зроблю паузу і згодом повернусь. А "Медичні історії" зараз для мене діють як психотерапія. Я розповідаю реальні історії, які траплялися зі мною за роки роботи. У більшості випадків глядачам смішно з того, що я розказую, але в мене це не викликає жодних позитивних емоцій,

– зізнається Вахнич.

Водночас Славік задумувався над тим, щоб повернутися в медицину, але наразі все-таки продовжує розвиватися у стендапі, пробує нові формати.

Медицина – дуже важка, малооплачувана робота. Так, вона цікава, але наразі повертатися не буду. Хоча, хто його знає, як буде далі,

– підсумовує Мартинюк.

Наразі коміки готуються до прощального туру, тестують нові формати, пишуть сольні концерти. Уже зовсім скоро на українському ютубі буде багато нового цікавого контенту.