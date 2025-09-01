Голос української співачки Alena Omargalieva впізнаваний з перших нот, а її пісні проникають у саме серце. Хтось дізнався про неї після тікток-хіта "Мужчина", проте чимало фанів слідкують за зіркою ще з перших років створення дуету TamerlanAlena.

27 серпня артистка вже вп'яте за це літо завітала до Львова з концертом. Alena Omargalieva виконала свої найкращі пісні, які публіка підхоплювала з перших слів. Редакція Show 24 теж відвідала концерт співачки та поспілкувалась з нею за лаштунками у рамках проєкту "Інтерв'ю24".

Alena Omargalieva розповіла про непросте рішення розпочати сольну кар'єру, нові пісні та майбутній дует з MamaRika, прокоментувала давню мрію виступити на Євробаченні та зізналась, чи були кризи за час стосунків з чоловіком-воїном Тамерланом. Щиру та відверту розмову читайте далі.

Теж цікаво Про стендап і феномен "Медичних історій": інтерв'ю з коміками Мартинюком і Вахничем

Чому вирішила розпочати сольну кар'єру?

Наскільки я знаю, саме у Львові був ваш з Тамерланом крайній концерт перед повномасштабним вторгненням. Які зараз у вас почуття до цього міста?

Почуття до Львова – взагалі супер. Особливо розуміючи, як добре мене приймає Львів. Сьогодні ми вже вп'яте за літо 2025 року у Львові. Я дуже щаслива, що в мене тут є свої шанувальники й слухачі.

Уже за кілька днів після цього виступу розпочалась війна і ваш чоловік Тамерлан долучився до Сил Оборони, а ви вирішили розпочати сольну кар'єру. Як давалось вам це рішення, адже це свого роду ризик?

Я дуже довго над цим думала. Просто розуміла, що треба щось робити. А ні в чому іншому, окрім музики, я себе не бачила. Тому вирішила починати сольну кар'єру і продовжувати займатися співом. Це дійсно було ризиковано, бо розуміла, що війна, що люди не в настрої, можливо, людям не до музики.

Перші відгуки я побачила в тіктоці, коли виставила шматочок своєї пісні "На краю", з якої почався мій сольний шлях. Я зрозуміла, що людям це потрібно, це їм допомагає, відволікає або навіть підтримує. У мене дуже багато пісень, присвячених військовим і їхнім дружинам. Тому я вирішила, що роблю все правильно.

Alena Omargalieva – "На краю": дивіться відео онлайн



Як відреагував на це рішення Тамерлан?

Він мене підтримав. І підтримує досі.

Минулого року в інтерв'ю ви розповідали про те, що вам все ще хочеться визнання, впізнаваності. Після пісень "Твоя" та особливо "Мужчина", що стала хітом, чи вдалось досягти цих цілей?

Думаю, що завжди є куди розвиватися і підійматися. Треба ще написати обов'язково багато хітів. Звичайно, що сьогодні завдяки цим пісням моя популярність стала більшою, я дуже вдячна всім, хто слухає мою музику, кому вона подобається. Для мене це дуже важливо. На цьому не будемо зупинятися.

Які пісні планує випустити Alena Omargalieva?

Ви переклали на українську такі хіти як "Подих вітру" і "Я буду". Чи є у планах перезавантажити ще якісь пісні, чи ви хотіли б зосередитись на нових треках?

Чесно кажучи, вже не хотіла б перекладати пісні, бо в мене є багато нових ідей, багато нових пісень. Тим більше, що людям подобаються нові треки й вони написані зараз, у час війни. Вони різні. Є позитивні й веселі, а є сумні та ліричні. Це якась нова енергія сьогодення, тому я за нові пісні.

Але, можливо, коли я буду сидіти вдома і в настрої мені захочеться згадати якусь пісню, захочу щось перекласти. У нас було багато пісень з Тамерланом. Але поки що планую випускати нові.

Alena Omargalieva – "Подих вітру": дивіться відео онлайн



З'явилась інформація, що ви готуєте дует з MamaRika. Це правда чи чутки?

Так, буде у нас дует. У вересні буде нова пісня. Маю надію, що ми приємно здивуємо наших слухачів і шанувальників.

Чому саме MamaRika обрали для дуету?

Я написала MamaRika ще у 2024 році. Минув майже рік, вона мені написала, що зараз саме час, зустріньмося і щось зробимо. Тому це вже давня наша історія.

Трек пишемо у співпраці з Іваном Клименком. Написали текст, зробили куплети для MamaRika теж і ще зустрінемось найближчими днями, щоб її допрацювати. І вона вже буде готова до релізу.

Чому MamaRika? Бо це справжня, щира артистка і крутий вокал. Все дуже просто.

А з ким ще хотіли б заспівати вже у межах свого сольного проєкту?

Хотіла б, але зараз дуже щільний графік. Для того щоб зробити якийсь дует, треба заморочитися, знайти час, попрацювати над піснею, подумати, якою вона має бути. У нас дуже багато класних артистів, насправді. Все ще попереду.

Як відреагувала на скандал між Женею Галичем, DREVO та Тіною Кароль?

Нещодавно був скандал, коли Женя Галич грубо висловився про пісню "Смарагдове небо" і сказав, що крім куплету у ній немає нічого цікавого. За DREVO згодом заступилась Тіна Кароль. А що ви думаєте про цей трек?

Мені подобається цей артист (DREVO – Show 24), я відчуваю в ньому музичність і талант. Мені подобається його стиль. Я тільки можу побажати йому успіхів. Тільки вперед.

І як вважаєте, чи правильно критикувати молодих артистів, щоб стимулювати їх до якіснішої музики, чи краще мотивувати їх позитивними відгуками?

Критикувати – це останнє, що ми можемо робити. Ми не критики, ми за творчість. Якщо людям це подобається, особливо більшості, значить це комусь потрібно. Якщо людина ще й може на цьому заробляти, то це взагалі супер. Вважаю, що критикувати чиюсь музику не потрібно. Кожна музика знаходить свого слухача.

На вашу думку, чи можлива дружба у шоубізнесі? І чи у вас є друзі-зірки, чи ваше оточення не пов’язане з медійною сферою?

Можлива. Але враховуючи щільні графіки моїх колег... Ми спілкуємось, звичайно. Ми робимо колаби, бо нам імпонує та чи інша людина або її творчість. На мою думку, дружба реальна. Просто дуже мало часу на зустрічі, на каву. Але треба його знаходити, бо життя швидкоплинне.

Але моє оточення – не медійне. Насправді люди, з якими ми спілкуємось, це друзі мого сина Тимура, а також їхні батьки. Тому більше проводжу час з ними.

Про музику, створену ШІ, та Євробачення

Зараз у топи музичних чартів часто потрапляють треки, створені ШІ. Артисти ставляться до цього по-різному. А що думаєте ви?

Я думаю, що штучний інтелект може нас "з'їсти", якщо ми не будемо щось робити. Але все одно, ШІ не зможе зробити так, як людина. Для мене це теж виклик. Хочеться писати такі пісні, щоб вони були популярніші за ШІ. Не хочу боротися з комп'ютером, а просто робити свою музику. Зрештою, на сцену виходить справжній артист. Для мене це головне.



Alena Omargalieva / Фото з інстаграму Alena Omargalieva

Днями підтвердили, що Україна братиме участь у Євробаченні в наступному році. У дитинстві ви хотіли поїхати на цей конкурс. Ця мрія актуальна й зараз?

Мене багато людей про це запитують. Треба подумати над цим. Поїхати на Євробачення – це виклик для себе. Тим паче для мене як для автора пісні. Не хочеться вже так нервувати. Я просто уявляю, скільки це енергії, нервів та переживань. Я подумаю над цим.

Кого з українських артистів ви б хотіли бачити на Євробаченні? І яка пісня наступного року мала б представити Україну – наприклад, лірична, танцювальна чи у стилі фольк?

Думаю, що хтось з молодих артистів, вони все правильно роблять. На відборах Євробачення щороку з'являються нові молоді артисти.

Щодо пісні, це має бути поєднання цікавих стилів. Обов'язково, щоб люди розуміли, що це український артист, тому з якимись фолькелементами. Але це має бути щось світове, щось круте – те, що можуть слухати у всьому світі.

Чи були кризи у шлюбі з Тамерланом?

Вашому синові Тимуру вже 11 років. Наближається той час, коли дитина сепарується від батьків. Чи з'являються вже перші ознаки цього?

Насправді Тимур хоче проводити більше часу з татом, їм разом цікаво. Але поки що я маю надію на рік-два, що він ще буде мій. Тільки мій цей мужчина.



Alena Omargalieva з сином / Фото з інстаграму Alena Omargalieva

Зараз у шоубізнесі трапляється багато розлучень, як у пар, де чоловік цивільний, так і військовий. Чи траплялися у вас кризи за роки спільного життя і як ви з них виходили?

Були невеличкі кризи. Озираючись назад, скажу це. Бо ми всі живі люди, у нас є свої хвилювання, переживання за майбутнє. Але ми все подолали разом. Особливо дуже важко бути на відстані. Але зараз все слава Богу.

Ваш чоловік Тамерлан зараз занурений у військову справу, але на щастя, вам таки вдається бачитися. Пройшовши й відстань, і війну, як змінилися ваші відносини за 3 роки?

Ми повністю змінилися. І мій чоловік, і я. Це нормально, тому що раніше ми не думали ні про що, думали, що в нас є завтра і все буде окей. А зараз ми поспішаємо жити, поспішаємо цінувати одне одного і поспішаємо кохати.



Alena Omargalieva з чоловіком / Фото з інстаграму Alena Omargalieva

Також ви розповідали, що хотіли б стати мамою вдруге. Чи думали з чоловіком про варіант усиновлення?

Ми говорили про це з Тамерланом. Довго знаю Тімура Мірошниченка, хоча не знайома з його дружиною. Я захоплююсь цими людьми. Це не те що плюс у карму, це реальна допомога дітям. Думаю, не кожен на це здатен. Треба до цього підходити дуже серйозно. У таких рішеннях треба продумувати кожен крок і бути максимально готовими.