Ірина – колишня дружина гумориста Олександра Пікалова. Пара розлучилась після 18 років шлюбу. Про цю новину стало відомо випадково, коли актор проговорився в одному з інтерв'ю. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що відомо про Ірину Пікалову, та що її пов'язує з "Кварталом 95".

До теми Де зараз хрещена мама Зеленської – Олена Кравець

Життя з Пікаловим і Студія "Квартал 95"

Гуморист познайомився з Іриною у 2003 році. Вона прийшла до студентського театру "Безпризорник", де Олександр був керівником. Коли заснували "Квартал 95", то вся команда переїхала до української столиці. На той момент у чоловіка не було грошей, щоб оплачувати житло, тому жінка переїхала до Києва тільки через 1,5 року.

Пікалов із сином і колишньою дружиною / Фото з відкритих джерел

У 2006 році у пари народився син Михайло. Крім того, Ірина Пікалова є хрещеною матір'ю доньки Зеленських. Відомо, що жінка є найкращою подругою першої леді.

Олена Зеленська та Ірина Пікалова / Фото з соцмереж першої леді

У 2021 році пара розлучилась, однак не розповіла, що стало причиною такого рішення. Гуморист залишив колишній дружині будинок, а сам виїхав з нього.

Та вже багато років Ірина працює в Студії "Квартал 95". Вона постійно гастролювала з акторами, а також обіймає посаду виконавчого директора. Сьогодні стало відомо, що учасники студії "Квартал 95" створили нову компанію "Квартал ЮА" без участі Тимура Міндіча.

Власниками ТОВ "Квартал ЮА" є: Сергій Шефір (54,5%), Ірина Пікалова (10,5), Степан Казанін (7%), Євген Кошовий (7%), Юрій Крапов (7%), Роман Маров (7%) та Олександр Пікалов (7%).

Ірина не є публічною персоною, однак її роль точно не другорядна. Крім того, тепер вона ще й має частку власності у "Квартал ЮА".

Ірина Пікалова з учасниками "95 Кварталу" / Фото з відкритих джерел

Цікаво, що в соцмережах Ірини немає. Точніше, раніше вона мала сторінку у фейсбуці, але зараз – зникла.

А чи знали ви, де зараз гуморист Валерій Жидков, який народився у Росії й був зіркою "95 Кварталу".