У військкоматах Кирилу казали, що він приносить більше користі в інформаційному полі, адже допомагає збирати великі суми грошей не потреби військових. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що відомо про гумориста та як Ганін зміг мобілізуватись.

Може зацікавити Як зараз виглядає перший "Холостяк" – Максим Чмерковський, який став багатодітним батьком

"Ліга сміху" та ролі у кіно

Гуморист народився у Києві. З дитинства проявляв зацікавлення до творчості. Перша популярність до Кирила прийшла завдяки участі у проєкті "Ліга сміху". Ганін був капітаном команди "НОС".

"Ліга сміху" – виступ команди "НОС": дивіться відео онлайн

Крім того, Кирило знявся і в багатьох серіалах, серед яких: "Прикордонники", "Танька і Володька", "Громада", "СуперКопи", "Волонтери". Цього року разом із Лесею Нікітюк зіграв у комедії "Песики".

Кирило Ганін знявся у комедії "Песики" / Фото "Нового каналу"

Крім того, актор веде активно соціальні мережі. Його сторінка в інстаграмі налічує понад 55 тисяч підписників. Комік також має ютуб-канал ПоФАК2, за яким стежить понад 220 тисяч користувачів.

Особисте життя

Ганін розповідав, що декілька років перебуває у стосунках з дівчиною, на ім'я Катерина. З обраницею гуморист познайомився в соціальних мережах на початку повномасштабної війни. Цікаво, що саме дівчина першою проявила ініціативу. На наступний день після першого побачення молоді люди почали жити разом.

В інтерв'ю "Ближче до зірок" актор зізнався, що у них не класичні відносини. Вони ходять на побачення, а також мають інтим з іншими людьми.

Ми ж можемо спати з іншими людьми. Для нас просто секс з іншою людиною – це не зрада,

– зізнавався комік.

Кирило Ганін зі своєю дівчиною / Скриншот із відео

Кирило та Катерина зрадою вважають саме брехню.

Що відомо про мобілізацію Кирила Ганіна?

Під час великої війни гуморист двічі ходив до військкомату, щоб мобілізуватись, однак всі рази йому відмовляли.

Уперше Ганін намагався мобілізуватись на п'ятий день повномасштабного вторгнення.

У місцевому ЦНАПі був військкомат. Я пішов туди й сказав: "Що робити?". На мене подивився мер Коцюбинського і сказав: "А ти точно зможеш?". А це був якраз період, коли я худнув, ходив у спортзал. Сказали: "Тоді йди додому, вдягайся тепліше, ми тебе на блокпост поставимо. Я прийшов, а мені кажуть: "Уже ти не треба",

– пригадував Кирило.

Тоді гуморист вів стріми. Там його неодноразово запитували, чому він не воює. Через це актор вдруге намагався потрапити до війська, але знову отримав відмову.

Сьогодні ж видання "Коментарі" повідомило, що вчора, 2 грудня, Кирила Ганіна доставили до Святошинського територіального центру комплектування. Він пройшов усі необхідні перевірки та ВЛК (військо-лікарняна комісія). Коміка відібрали до однієї з бойових бригад Збройних Сил України.

Наразі у соцмережах гуморист не виходив на зв'язок.