У фіналі танцівник обрав Олександру Шульгіну. Пара зустрічалась декілька місяців, а тоді Максим повернувся до США. А у 2016 році він одружився з австралійською танцівницею Петою Маргатройд. Дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу, чим Чмерковський займається зараз і як змінився з часу участі у проєкті "Холостяк".

Як зараз виглядає Максим Чмерковський?

Сьогодні подружжя виховує трьох синів – Шай, Ріо та Мілан Максим. Наймолодший хлопчик народився у липні 2024 року.

Максим Чмерковський із синами / Фото з інстаграму хореографа

Цікаво, що раніше Чмерковський казав, що вважає участь у проєкті "Холостяк" "найбільшою помилкою у житті". Чоловіку не сподобалося те, що він мав обійматися та цілуватися з різними дівчатами й при цьому побудувати серйозні стосунки з однією.

Я не міг зрозуміти: якщо я в кінці когось виберу, почнеться кохання, будуть стосунки, то через 2 – 3 місяці я з нею сидітиму і дивитимусь шоу, в якому переобнімав і перецілував весь склад,

– казав Чмерковський.

Макс Чмерковський та Олександра Шульгіна на шоу "Холостяк" / Скриншот з відео

Та доля мала інші плани, адже звела його з Петою. Одного разу, коли пара була вже майже рік разом, танцівник заявив коханій, що їм треба розійтися. Ці слова розбили Петі серце, адже вона не розуміла, що сталося.

Батьки та брат Макса дуже різко відреагували на його рішення порвати з Петою. Батько й брат називали танцівника "дурнем", а мати взагалі понад місяць не говорила з сином.

Чмерковський намагався виправити ситуацію й сподівався, що дівчина не закохається у когось іншого.

Максим Чмерковський зі своєю дружиною: дивіться відео онлайн

Ще до святкування весілля у пари народився син. Через пів року танцюристи нарешті одружилися – спершу у мерії Нью-Йорка, а потім у розкішному замку.

Сьогодні колишній холостяк проживає хороше та щасливе життя. Поруч – кохана дружина та аж троє синів. На фото й відео вони всі завжди усміхнені. Чмерковський продовжує займатись улюбленою справою – танцями, що демонструє у своїх соцмережах.

Максим Чмерковський / Фото з інстаграму танцівника

