На жаль, в українській версії "Холостяка" жодна з пар не побудувала міцного та щасливого союзу. Більшість з них розходились одразу після закінчення проєкту. Дізнавайтесь на Show24, де зараз усі переможниці найромантичнішого шоу країни.

Де зараз переможниці "Холостяка"?

1 сезон – Олександра Шульгіна

У фіналі шоу дівчину обрав Максим Чмерковський, та стосунки не склались. Згодом Олександра переїхала жити до США, де зустріла своє кохання. Чоловіка вона називає "Суперменом". Відомо, що її коханий вже був розлучений і має двох дітей від попереднього шлюбу.

У 2022 році Шульгіна народила першу доньку, а у 2023 – другу.

Олександра Шульгіна з родиною / Фото з інстаграму

2 сезон – Олена Ряснова

Жінку у фіналі обрав Френсіс Романов. Чоловік заради кохання переїхав до України, та стосунки протривали пів року. Відомо, що раніше Олена працювала у сфері енергетики. У 2015 році вийшла заміж за бізнесмена. У подружжя народилось двоє дітей.

У 2020 році Ряснова балотувалась у депутати обласної ради у Запоріжжі від партії "Слуга народу". А після 24 лютого 2022 року, ймовірно, переїхала до Швейцарії (про це свідчить інформація у фейсбуці, де Олена зазначила, що працює науковим співробітником в ETH-Zurich, Switzerland). У соцмережах колишня учасниця "Холостяка" не надто активна.

Олена Ряснова з чоловіком і дітьми / Фото з фейсбуку

3 сезон – Анна Козир

Дівчина була у сезоні з холостяком Андрієм Іскорнєвим. Та ці стосунки були приречені на провал, адже чоловік паралельно закрутив роман з іншою учасницею – Яною Станішевською, яка завагітніла від нього. На жаль, дівчина втратила дитину.

Анна у 2019 році вийшла заміж в ОАЕ, а у 2022 – народила доньку. У соцмережах Козир зазначено, що вона навчає дітей та дорослих грі на гітарі. Ймовірно, зараз жінка проживає у Києві, адже відмітки локації на її дописах – саме українська столиця.

Анна Козир з чоловіком і донькою / Фото з інстаграму

4 сезон – Анна Селюкова

У 4 сезоні Анні вдалось підкорити серце бізнесмена Костянтина Євтушенка. Пізніше стало відомо, що чоловік не планував розвивати стосунки з переможницею проєкту. Виявилось, що за межами проєкту на нього чекала наречена.

Сама Анна вийшла заміж за чемпіона світу з покеру – Євгена Качалова. Жінка відкрила бізнес і є співзасновницею відомого бренду одягу. У соцмережах особистим життям не ділиться.

Анна Селюкова / Фото з інстаграму

5 сезон – Марина Кліщук

На жаль чи на щастя, Марина не побудувала стосунки з футболістом Сергієм Мельником. У 2021 році вийшла заміж за програміста Олега Івоніна. Що цікаво, пара познайомилась на Балі й майже одразу почала жити разом.

Жінка також має сина від попередніх стосунків.

Марина Кліщук зі своїм обранцем / Фото з фейсбуку

6 сезон – Олена Лисик

Стосунки між Іраклі Макацарія та Оленою Лисик не склались. У 2017 році ходили чутки, що серце Олени зайняте, однак про це більше нічого не відомо.

Дівчина продовжує займатись моделінгом, а також, ймовірно, проживає за кордоном.

Олена Лисик / Фото з інстаграму

7 сезон – Ліда Немченко

Відомо, що дівчина розійшлась з Дмитром Черкасовим з власної ініціативи. До початку повномасштабної війни дівчина була доволі активною користувачкою соцмереж, а згодом зникла з радарів. Ліда вчилась у російській школі "Останкіно". ЗМІ писали, що, ймовірно, Немченко живе у Росії, та в інстаграмі у геолокації облікового запису показує розташування у Чехії.

Ліда Немченко / Фото з інстаграму

8 сезон – Іванна Гончарук

З холостяком Рожденом Анусі дівчина розійшлась на дружній ноті. Іванна вийшла заміж за кіберспортсмена Павла Забокрицького. Весілля пара відгуляла у Грузії, а у 2022 році у них народилась донька Стефанія.

Гончарук у соцмережах активно веде блог на тему материнства.

Іванна Гончарук / Фото з інстаграму

9 сезон – Даша Квіткова

У фіналі проєкту Нікіта Добринін зізнався, що Квіткова – та дівчина, яку він так довго шукав. Освідчився чоловік на Балі, а вже у травні 2020 року пара розписалась. У серпні відбулось весілля у розкішній зоні на березі Дніпра.

Весілля Даші Квіткової та Нікіти Добриніна / Фото з соцмереж

Через рік у подружжя народився син Лев. У 2023 році пара здивувала новиною про розлучення.

Сьогодні Квіткова перебуває у стосунках із футболістом "Динамо" – Володимиром Бражком. 9 липня, у день народження блогерки, Володимир Бражко підтвердив стосунки з блогеркою. А 6 вересня стало відомо, що футболіст освідчився коханій. Дівчина сказала "так".

Володимир Бражко освідчився Даші Квітковій / Фото з інстаграму блогерки

Що цікаво, сьогодні підозрюють, що пара таємно одружилась.

10 сезон – Даша Ульянова

Через місяць після завершення проєкту Даша та пілот Максим Михайлюк розійшлись. Дівчина активно розвиває свої соцмережі, однак не афішує особисте життя.

Даша Ульянова / Фото з інстаграму

11 сезон – Анна Богдан

Раніше дівчина перебувала у шлюбі з колишнім головою ОП – Андрієм Богданом. На проєкті "Холостяк" підкорила серце бізнесмена Михайла Заливаки. Та у 2022 році стало відомо про їхнє розставання. Як сказала сама Анна, шансу на відновлення стосунків немає.

У соцмережах дівчина не розповідає про особисте життя, тому не відомо, чи вільне її серце сьогодні.

Анна Богдан / Фото з інстаграму

12 сезон – Катерина Лозовицька

Майже одразу після закінчення проєкту дівчина розійшлась з Алексом Топольським. У житті дівчини з'явилось нове кохання – хлопець, на ім'я Володимир. Та у березні цього року стало відомо, що пара розійшлась.

Катерина Лозовицька / Фото з інстаграму

13 сезон – Інна Бєлєнь

Коли закінчилось шоу, Олександр Терен й Інна Бєлень продовжили стосунки. Та на початку лютого цього року пара оголосила про розставання. Ветеран війни після завершення реаліті-шоу між ними було лише спілкування.

Сама ж Інна знайшла людину, з якою будує особисте життя з чистої сторінки.

Інна Бєлєнь зі своїм коханим / Фото з інстаграму

