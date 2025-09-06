Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Квіткової. Блогерка показала романтичні фото з коханим.

Дивіться також Даша Квіткова замилувала новими фото із сином і Володимиром Бражком

Даша Квіткова опублікувала серію фотографій з пропозиції. Ймовірно, Володимир Бражко запросив кохану на гру в гольф, а сам освідчився їй. Блогерка сказала футболісту "так".

Даша Квіткова виходить заміж / Скриншот з інстаграму блогерки

Півзахисник київського Динамо подарував коханій розкішну обручку і великий букет квітів у кошику. Даша була одягнена у білу сукню з квітковим принтом, а свій образ доповнила прикрасами. Вона зробила природний макіяж і злегка підкрутила волосся. Володимир обрав для важливої події темні штани й світлу футболку.

Бражко освідчився Квітковій / Фото з інстаграму блогерки