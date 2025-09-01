Пише Show 24 з посиланням на інстаграм Квіткової. Вона показала кілька фото з Володимиром і сином.
Даша Квіткова розповіла, що Лев перейшов у дорослу групу в садку. Підтримати дівчину і її сина прийшов Володимир Бражко. В Instagram Stories блогерка опублікувала колаж з їхніми фотографіями.
Даша Квіткова, її син Лев і Володимир Бражко / Скриншот з інстаграму блогерки
Квіткова також опублікувала кумедне відео з сином, на якому Лев бавиться з іншими дітьми. У святковий день хлопчика одягнули в блакитну сорочку з короткими рукавами й штани бежевого кольору.
Син Даші Квіткової / відео з інстаграму блогерки
Що відомо про особисте життя Даші Квіткової?
Даша Квіткова брала участь у 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк", де головним героєм був телеведучий Нікіта Добринін. Дівчина пройшла до фіналу і стала переможницею.
Після проєкту парі вдалося зберегти стосунки. Нікіта освідчився Даші на Балі, у травні 2020 року вони одружилися. Тоді була пандемія коронавірусі, тож закохані організували скромну церемонію розпису.
Уже в серпні Квіткова та Добринін зіграли розкішне весілля. 13 липня 2021 року в них народився син.
У 2023 році подружжя оголосило про розлучення, однак вони підтримують хороші стосунки заради Лева.
У травні 2025 року мережею почали ширитися чутки, що Даша Квіткова зустрічається з Володимиром Бражком. Їх неодноразово бачили разом, а блогерка натякала на новий роман, публікуючи фото з загадковим чоловіком в інстаграмі.
9 липня футболіст привітав блогерку з днем народження й офіційно підтвердив їхні стосунки.