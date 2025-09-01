Пише Show 24 з посиланням на інстаграм Квіткової. Вона показала кілька фото з Володимиром і сином.

Читайте також Де зараз і як живе Даша Квіткова, яка розлучилася з Нікітою Добриніним

Даша Квіткова розповіла, що Лев перейшов у дорослу групу в садку. Підтримати дівчину і її сина прийшов Володимир Бражко. В Instagram Stories блогерка опублікувала колаж з їхніми фотографіями.

Квіткова з сином і БражкомДаша Квіткова, її син Лев і Володимир Бражко / Скриншот з інстаграму блогерки

Квіткова також опублікувала кумедне відео з сином, на якому Лев бавиться з іншими дітьми. У святковий день хлопчика одягнули в блакитну сорочку з короткими рукавами й штани бежевого кольору.

Син Даші Квіткової / відео з інстаграму блогерки

Що відомо про особисте життя Даші Квіткової?

  • Даша Квіткова брала участь у 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк", де головним героєм був телеведучий Нікіта Добринін. Дівчина пройшла до фіналу і стала переможницею.

  • Після проєкту парі вдалося зберегти стосунки. Нікіта освідчився Даші на Балі, у травні 2020 року вони одружилися. Тоді була пандемія коронавірусі, тож закохані організували скромну церемонію розпису.

  • Уже в серпні Квіткова та Добринін зіграли розкішне весілля. 13 липня 2021 року в них народився син.

  • У 2023 році подружжя оголосило про розлучення, однак вони підтримують хороші стосунки заради Лева.

  • У травні 2025 року мережею почали ширитися чутки, що Даша Квіткова зустрічається з Володимиром Бражком. Їх неодноразово бачили разом, а блогерка натякала на новий роман, публікуючи фото з загадковим чоловіком в інстаграмі.

  • 9 липня футболіст привітав блогерку з днем народження й офіційно підтвердив їхні стосунки.