Пише Show 24 з посиланням на інстаграм Квіткової. Вона показала кілька фото з Володимиром і сином.

Даша Квіткова розповіла, що Лев перейшов у дорослу групу в садку. Підтримати дівчину і її сина прийшов Володимир Бражко. В Instagram Stories блогерка опублікувала колаж з їхніми фотографіями.

Даша Квіткова, її син Лев і Володимир Бражко / Скриншот з інстаграму блогерки

Квіткова також опублікувала кумедне відео з сином, на якому Лев бавиться з іншими дітьми. У святковий день хлопчика одягнули в блакитну сорочку з короткими рукавами й штани бежевого кольору.

Син Даші Квіткової / відео з інстаграму блогерки

Що відомо про особисте життя Даші Квіткової?