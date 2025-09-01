Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм Квитковой. Она показала несколько фото с Владимиром и сыном.

Читайте также Где сейчас и как живет Даша Квиткова, которая развелась с Никитой Добрыниным

Даша Квиткова рассказала, что Лев перешел во взрослую группу в садике. Поддержать девушку и ее сына пришел Владимир Бражко. В Instagram Stories блогерша опубликовала коллаж с их фотографиями.

Даша Квиткова, ее сын Лев и Владимир Бражко / Скриншот из инстаграма блогерши

Квиткова также опубликовала забавное видео с сыном, на котором Лев играет с другими детьми. В праздничный день мальчика одели в голубую рубашку с короткими рукавами и штаны бежевого цвета.

Сын Даши Квитковой / видео из инстаграма блогерши

Что известно о личной жизни Даши Квитковой?