Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм Квитковой. Она показала несколько фото с Владимиром и сыном.
Читайте также Где сейчас и как живет Даша Квиткова, которая развелась с Никитой Добрыниным
Даша Квиткова рассказала, что Лев перешел во взрослую группу в садике. Поддержать девушку и ее сына пришел Владимир Бражко. В Instagram Stories блогерша опубликовала коллаж с их фотографиями.
Даша Квиткова, ее сын Лев и Владимир Бражко / Скриншот из инстаграма блогерши
Квиткова также опубликовала забавное видео с сыном, на котором Лев играет с другими детьми. В праздничный день мальчика одели в голубую рубашку с короткими рукавами и штаны бежевого цвета.
Сын Даши Квитковой / видео из инстаграма блогерши
Что известно о личной жизни Даши Квитковой?
Даша Квиткова участвовала в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк", где главным героем был телеведущий Никита Добрынин. Девушка прошла в финал и стала победительницей.
После проекта паре удалось сохранить отношения. Никита сделал Даше предложение на Бали, в мае 2020 года они поженились. Тогда была пандемия коронавируса, поэтому влюбленные организовали скромную церемонию росписи.
Уже в августе Квиткова и Добрынин сыграли роскошную свадьбу. 13 июля 2021 года у них родился сын.
В 2023 году супруги объявили о разводе, однако они поддерживают хорошие отношения ради Льва.
В мае 2025 года по сети начали распространяться слухи, что Даша Квиткова встречается с Владимиром Бражко. Их неоднократно видели вместе, а блогерша намекала на новый роман, публикуя фото с загадочным мужчиной в инстаграме.
9 июля футболист поздравил блогершу с днем рождения и официально подтвердил их отношения.