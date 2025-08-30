Даша Квиткова – украинский блогер, которая в детстве мечтала стать актрисой. В студенческие годы начала вести соцсети, популяризируя свою личность и блог. Она стала лицом многих брендов, а в 2019 году пришла на шоу "Холостяк". Как сложилась личная жизнь Квитковой, чем она занимается сегодня и где сейчас, читайте на Show 24.

Даша Квиткова на шоу "Холостяк" и свадьба с Добрыниным

Девушка стала участницей 9 сезона самого романтического шоу страны. Сначала Никита и Даша присматривались друг к другу, однако в финале проекта холостяк признался, что девушка покорила его сердце. Ведущий говорил, что Даша – именно та девушка, которую он так долго искал. Интересный факт, что мужчина признался избраннице в любви на День влюбленных, а Даша – во время романтического путешествия в Копенгаген на день рождения Никиты. Предложение руки и сердца Квиткова получила на Бали.

Никита Добрынин сделал предложение Даше Квитковой / Фото из инстаграма Добрынина

Никита и Даша поженились в мае 2020 года на скромной церемонии, которую неоднократно переносили из-за пандемии COVID-19. Пара отпраздновала свой союз за кофе на летней террасе, а потом вернулась домой, чтобы насладиться традиционным киевским тортом.

Никита Добрынин и Даша Квиткова расписались / Фото holostyakstb

В августе супруги собрали родственников и друзей, чтобы отпраздновать свадьбу. После захода солнца пара устроила романтическую церемонию, которая проходила в роскошной зоне на берегу Днепра, где они обменялись обетами.

Никита Добрынин и Даша Квиткова обменялись обетами / Фото из инстаграма Квитковой

Квиткова рассказывала, что общая стоимость их свадьбы составила примерно 80-85 тысяч долларов. Эта сумма не включает расходы на костюмы, обручальные кольца и свадебное платье.

Сколько стоила свадьба Никиты Добрынина и Даши Квитковой / Скриншот из инстаграма

В 2021 году пара узнала, что ждет первенца. Их сын Лев появился на свет 13 июля 2021 года, через несколько дней после того, как Даша отпраздновала свой день рождения.

Даша Квиткова и Никита Добрынин стали родителями / Фото из инстаграма блогера

После рождения малыша супруги переживали кризис. Даша признавалась, что им с Никитой не хватает времени друг на друга. Когда началась большая российско-украинская война, на семейство ожидали новые вызовы. Телеведущий записался в ТрО, а блогерша с малышом прятались в укрытии.

Впоследствии Никита и Даша заявили, что работают над вторым ребенком, однако уже в 2023 году стало известно о том, что любимая пара миллионов больше не живет вместе. Официально они развелись в июне того же года. Имущество делили через суд. Дом под Киевом, который приобрели вместе, решили продать.

Сегодня оба родителя стараются максимально времени уделять воспитанию сына, чтобы мальчик чувствовал одинаковую любовь и поддержку что от мамы, что от папы.

Даша Квиткова с сыном / Фото из инстаграма Квитковой

Благотворительность

В интервью 24 Канала блогер рассказала, что помощь военным вошла в привычку, а мотивировать других людей можно лишь собственным примером.

Относительно того как мотивировать – есть разные механики и пути. Недавно мы выпустили колабу с Klavdia Petrivna. Это был совместный трек и видео в поддержку сбора на зимнюю форму для женщин-защитниц. Я впервые в своей жизни зачитала рэп. Этот ролик имеет развлекательный характер, и главная его цель – привлечь людей к сбору. И нам это удалось, много медиа написала об инициативе, поделились ссылкой на сбор, много людей задонатило,

– рассказала инфлюенсерка.

Кроме того, она помогает больным детям, которые борются с раком. Даша считает, что таким образом стремится достичь того, чтобы все дети были здоровыми и имели счастливую жизнь.

Где сейчас и чем занимается Даша Квиткова?

Блогерша с сыном живет в Украине. Продолжает заниматься благотворительностью, ведет блог. Квиткова даже думала над тем, чтобы создать собственный бренд одежды.

Я уже думала о создании собственного бренда, и есть определенные идеи, но они не связаны с одеждой. В этом плане я не спешу, потому что понимаю, что собственному делу надо отдаваться полностью, надо знать его досконально, поэтому пока обдумываю,

– призналась блогерша.

В прошлом году инфлюенсерка снялась в музыкальном фильме "Рождество. Ты не один". Она исполняла роль волшебной Ночницы. Премьера ленты на телевидении состоялась 24 декабря.

В мае 2025 года появились слухи, что Даша Квиткова встречается с игроком киевского Динамо Владимиром Бражко. Их неоднократно видели вместе, однако долгое время знаменитости не давали комментариев.

В июле Бражко подтвердил роман с Квитковой. Футболист выложил совместное фото с возлюбленной и поздравил ее с днем рождения. Даше исполнилось 27 лет, Владимиру же – 23 года.

Владимир Бражко и Даша Квиткова / Скриншот из инстаграма футболиста