Инфлюенсерка рассказала, что звук "прилета" шахеда был ужасный, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу.

Квиткова опубликовала фото с сыном, которого обнимает во время российской атаки на столицу. Блогерша находилась со Львом в машине в паркинге, прячась от потенциальной угрозы.

Даша Квиткова пряталась с сыном в паркинге во время тревоги / Скриншот из инстаграм-сторис

Позже инфлюенсерка написала, что шахед попал в квартиру напротив их окон. Квиткова говорит, что "звук был просто ужасный". И им, перепуганным взрослым, пришлось успокаивать перепуганного Льва.

В дом, что рядом с квартирой Квитковой, прилетел шахед / Скриншот из инстаграм-сторис

Киевская МВА отмечает, что Россия нанесла массированный удар по столице запустив крылатые ракеты и "Кинжал".

Главное о ночном обстреле Киева 25 ноября