В материале 24 Канала мы решили вспомнить скандалы, где фигурировало имя MELOVIN.

Какие скандалы связаны с MELOVIN?

В 2017 году MELOVIN (Константин Бочаров) был участником Нацотбора на Евровидение. В финале певец не победил, что вызвало волну возмущения у поклонников артиста. Они решили прийти на митинг под телеканал СТБ, а также создали петицию, которую адресовали телеканалам UA: Первый и СТБ. Требований не указали, однако отметили, что, по их мнению, результат финала отбора является нечестным.

Фаны MELOVIN создали петицию о нечестном финале Нацотбора / Скриншот с сайта

В 2018 году артист таки завоевал право представлять Украину на Евровидении. Но для украинской публики произошел не слишком приятный инцидент. В сети распространили фото, где украинский артист обнимается с путинистом Филиппом Киркоровым.

MELOVIN обнимает Филиппа Киркорова за кулисами Евровидения-2018 / Фото из открытых источников

Тогда российский артист, которого в 2015 году занесли в базу "Миротворец", был продюсером молдавской группы "DoReDos". Когда началась полномасштабная война, у MELOVIN поинтересовались, связывался ли он с Киркоровым. Тот заявил, что слишком занят для того, чтобы уделять время российскому исполнителю.

Я с ним не связывался, есть куча других вещей, которые надо сейчас делать. Лучше помогать своей стране, чем связываться с теми, кто не хочет тебя слушать. Они для меня все трусы, потому что если бы вышли все – понятно, чтобы тогда произошло. Произошло бы тоже самое, что произошло у нас с Януковичем,

– подчеркнул знаменитость.

Через несколько лет MELOVIN сделал публичный каминг-аут. В том же году телеканал M1 отказался транслировать его новый клип. Артист был убежден, что причина – его публичное признание в сексуальной ориентации.

Я прошел с вашим телеканалом долгую историю открытого буллинга, оскорблений и унижений в мой адрес от не менее уважаемого генерального директора телеканала! И это дерьмо я тоже пройду,

– подчеркнул певец.

Напомним, что после выступления MELOVIN на Atlas Weekend на телеканале М1 начали транслировать рекламу, вырезав момент его каминг-аута. Певец убежден, что это сделали специально, однако дирекция канала отмечает, что реклама была запланирована, а исполнитель не сообщил о том, что что-то будет происходить после песни.

В декабре 2021 года, за несколько месяцев до начала полномасштабной войны, певец заявил, что хотел бы выступить в России, потому что у него там много фанатов. Но он не шел на такой риск, потому что боялся стать "изгнанником в своей стране".

MELOVIN отмечал, что ждет, когда Россия изменит статус страны-агрессора для Украины.

Я хотел бы, конечно, выступить там (в России – ред.). У меня там очень много фанов, я могу собрать зал. Жду момент, когда что-то решится на этой планете, потому что бесит,

– резко высказался MELOVIN.

Его также расстраивал тот факт, что "к нам российским артистам можно, а украинским артистам туда – стыд, позор".

MELOVIN о гастролях в России / Скриншот из видео

В 2023 году MELOVIN стал гостем на популярном стендап-шоу в ютубе "Биография". Однако он встал и ушел прямо посреди съемки. Артист заявил, что не стерпел гомофобные стереотипы "от современных и прогрессивных молодых людей", поэтому бросил микрофон и ушел. По мнению артиста, комики унижали не только его, но и всех представителей ЛГБТК+ сообщества.

А недавно телеканал СТБ обвинил MELOVIN в нарушении авторских прав из-за использования логотипа шоу "Холостяк" для рекламы концертов.

Что по использованию чужих логотипов без разрешения для продвижения собственного бренда? Вы же артист, Мел, вы же прекрасно знаете, что такое нарушение авторских прав,

– написал СТБ в комментариях под сообщением артиста.

Постер в стиле проекта "Холостяк" / Фото из инстаграма MELOVIN

Исполнитель отреагировал на обвинения в нарушении авторских прав. Он объяснил, что украинскому обществу "не хватает честных разговоров об идентичности, выбор и свободу быть собой".

Когда я сделал этот постер, моя цель была не использовать чей-то бренд, а обратить внимание на тех, кого у нас часто не хотят замечать,

– подчеркнул MELOVIN.

В то же время он признал, что нарушил права на интеллектуальную собственность.

