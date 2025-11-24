У матеріалі 24 Каналу ми вирішили пригадати скандали, де фігурувало ім'я MELOVIN.

Які скандали пов'язані з MELOVIN?

У 2017 році MELOVIN (Костянтин Бочаров) був учасником Нацвідбору на Євробачення. У фіналі співак не переміг, що викликало хвилю обурення у шанувальників артиста. Вони вирішили прийти на мітинг під телеканал СТБ, а також створили петицію, яку адресували телеканалам UA: Перший і СТБ. Вимог не вказали, однак зазначили, що, на їхню думку, результат фіналу відбору є нечесним.

У 2018 році артист таки виборов право представляти Україну на Євробаченні. Та для української публіки стався не надто приємний інцидент. У мережі поширили фото, де український артист обіймається з путіністом Філіпом Кіркоровим.

Тоді російський артист, якого у 2015 році занесли у базу "Миротворець", був продюсером молдавської групи "DoReDos". Коли розпочалась повномасштабна війна, у MELOVIN поцікавились, чи зв'язувався він з Кіркоровим. Той заявив, що занадто зайнятий для того, щоб приділяти час російському виконавцю.

Я з ним не зв'язувався, є купа інших речей, які треба зараз робити. Краще допомагати своїй країні, аніж зв'язуватися з тими, хто не хоче тебе слухати. Вони для мене всі боягузи, тому що якби вийшли всі – зрозуміло, щоб тоді сталося. Сталося б теж саме, що сталося у нас із Януковичем,

Через декілька років MELOVIN зробив публічний камінг-аут. У тому ж році телеканал M1 відмовився транслювати його новий кліп. Артист був переконаний, що причина – його публічне зізнання у сексуальній орієнтації.

Я пройшов з вашим телеканалом довгу історію відкритого булінгу, образ і принижень на мою адресу від не менш шановного генерального директора телеканалу! І це лайно я теж пройду,

Нагадаємо, що після виступу MELOVIN на Atlas Weekend на телеканалі М1 почали транслювати рекламу, вирізавши момент його камінг-ауту. Співак переконаний, що це зробили спеціально, однак дирекція каналу зазначає, що реклама була запланована, а виконавець не повідомив про те, що щось буде відбуватися після пісні.

У грудні 2021 року, за декілька місяців до початку повномасштабної війни, співак заявив, що хотів би виступити у Росії, бо у нього там багато фанатів. Та він не йшов на такий ризик, бо боявся стати "вигнанцем у своїй країні".

MELOVIN зазначав, що чекає, коли Росія змінить статус країни-агресора для України.

Я хотів би, звичайно, виступити там (у Росії – ред.). У мене там дуже багато фанів, я можу зібрати зал. Чекаю момент, коли щось вирішиться на цій планеті, тому що бісить,

Його також засмучував той факт, що "до нас російським артистам можна, а українським артистам туди – сором, ганьба".

У 2023 році MELOVIN став гостем на популярному стендап-шоу у ютубі "Біографія". Однак він встав і пішов просто посеред зйомки. Артист заявив, що не стерпів гомофобні стереотипи "від сучасних і прогресивних молодих людей", тож кинув мікрофон і пішов. На думку артиста, коміки принижували не тільки його, а й усіх представників ЛГБТК+ спільноти.

А нещодавно телеканал СТБ звинуватив MELOVIN у порушенні авторських прав через використання логотипу шоу "Холостяк" для реклами концертів.

Що по використанню чужих логотипів без дозволу для просування власного бренду? Ви ж артист, Мел, ви ж чудово знаєте, що таке порушення авторських прав,

Виконавець відреагував на звинувачення у порушенні авторських прав. Він пояснив, що українському суспільству "бракує чесних розмов про ідентичність, вибір та свободу бути собою".

Коли я зробив цей постер, моя мета була не використати чийсь бренд, а звернути увагу на тих, кого у нас часто не хочуть помічати,

Водночас він визнав, що порушив права на інтелектуальну власність.

