В інтерв'ю для проєкту "Тур зірками" на ютуб-каналі "Радіо Люкс" він поділився, що зараз відбувається в його стосунках.

Співак розповів, що відкритий до симпатій до різних людей та різного досвіду загалом. Також він згадав про приємне побачення, яке сталося нещодавно, але в деталі не вдавався.

Весняне загострення. Мені подобається зараз бути в окулярах, наприклад, тому що таким чином я можу заглядатися на хлопців і на дівчат і просто собі насолоджуватися цим. У мене було дуже-дуже натхненне побачення. Бажаю вам також мати їх. І якщо ви хочете бути щасливою людиною, не обмежуйте себе в прекрасному с*ксі, найголовніше – захищеному,

– підкреслив артист.

Що відомо про особисте життя MELOVIN?

Раніше співак перебував у стосунках із парамедиком ЗСУ Петром Злотею. Про їхній роман стало відомо наприкінці листопада 2025 року, коли артист повідомив про заручини. Петро освідчився Костянтину просто в центрі Києва.

Втім, уже за кілька місяців пара розійшлася. Співак у проєкті "Ближче до зірок" від телеканалу ТЕТ казав, що причиною розриву не були зради – за його словами, у стосунках усе було добре і він неймовірно вдячний Петру. MELOVIN зізнавався, що емоційно переживав розрив.