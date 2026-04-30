Про це повідомили в телеграм-каналі Офісу Генерального прокурора. Ім'я жертви не розкривають.

Не пропустіть В Україні викрили шахрайський кол-центр, який видурював кошти у військових

За даними слідства, невідомий зателефонував 71-річній киянці та представився співробітником СБУ. Чоловік повідомив жінці, що її нібито підозрюють у державній зраді, а її заощадження мають пройти перевірку на предмет російського походження.

Для переконливості їй надсилали підроблені повістки та проводили через відеозв'язок так звані обшуки,

– йдеться у заяві Офісу Генерального прокурора.

Народна артистка України повірила шахраю та передала йому 128 тисяч доларів, а після повторного дзвінка переказала ще 400 тисяч гривень.

Правоохоронці вставили особу шахрая. Ним виявився 36-річний мешканець Сумщини. Через валютний обмін чоловік перераховував гроші на криптогаманці третіх осіб і залишав собі 900 доларів.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах. Чоловіку загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна, повідомили у поліції Києва. Зловмисник перебуватиме під вартою, поки триває досудове розслідування. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочинної діяльності.

Хто з зірок ставав жертвою шахраїв?