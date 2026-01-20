Про це Тополя повідомив на своїй інстаграм-сторінці. Лише нещодавно неприємна ситуація трапилася з його колишньою дружиною, а тепер з проблемами зіштовхнувся й сам співак.
Тарас Тополя розповів, що сьогодні вночі й вранці його друзям почали телефонувати з невідомих номерів і надсилати повідомлення нібито від його імені. Соліст гурту АНТИТІЛА зазначив, що це шахраї.
Наголошую всім, хто має мій номер, – він не змінився. Дзвінки, повідомлення, будь-які файли з інших номерів, ніби-то від мене – ігноруйте,
– написав Тополя.
У коментарях під дописом люди підтримали Тараса та Олену:
- "Боже, де ви так нагрішили, скільки бруду останнім часом! Фу, жахливо! Тримайтесь і ви, і Олена! Все пройде і це теж! У нас так завжди: або ти нічого не робиш і нікому не потрібен, або робиш і тебе намагаються втопити. Дуже прикро!"
- "Сил вам, Тарасе. З Богом вистоїте. Певно, сусіди ваші вирішили, що ви їм треба".
- "Сил вашій родині пройти ці випробування!"
- "Коли вони всі дадуть вам спокій? Сил вам усе це пройти".
Люди підтримали Тараса Тополі / Скриншот з інстаграму
Що сталося з Оленою Тополею?
Учора Олена Тополя повідомила, що її інтимні відео злили у мережу. Артистку шантажували: вимагали переказати велику суму у криптовалюті – близько 25 ETH (приблизно 75 тисяч доларів).
Жінка звернулася до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення. Також вона закликала журналістів, медіа та блогерів не поширювати ці ролики й не робити скриншоти.
Національна поліція України вже затримала чоловіка, який шантажував Тополю. 23-річному киянину повідомили про підозру за частиною 5 статті 27 та частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України (вимагання). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Тарас Тополя відреагував на злив інтимних відео колишньої дружини. Співак заявив, що отримав їх на електронну пошту. Він уже подав заяву в поліцію про факт розповсюдження матеріалів порнографічного характеру, щоб її додали до основної справи.
Зауважимо, що матеріали інтимного характеру за участю Олени Тополі також розіслали журналістам, блогерам та іншим медійним людям у ніч проти 19 січня.
Соліст гурту АНТИТІЛА припустив, що за зливом може стояти той, хто роками стежив за їхньою родиною, огидно коментував із будь-якого приводу та намагався нашкодити, бажаючи помсти.