Про це Тополя повідомив на своїй інстаграм-сторінці. Лише нещодавно неприємна ситуація трапилася з його колишньою дружиною, а тепер з проблемами зіштовхнувся й сам співак.

Тарас Тополя розповів, що сьогодні вночі й вранці його друзям почали телефонувати з невідомих номерів і надсилати повідомлення нібито від його імені. Соліст гурту АНТИТІЛА зазначив, що це шахраї.

Наголошую всім, хто має мій номер, – він не змінився. Дзвінки, повідомлення, будь-які файли з інших номерів, ніби-то від мене – ігноруйте,
– написав Тополя.

У коментарях під дописом люди підтримали Тараса та Олену:

  • "Боже, де ви так нагрішили, скільки бруду останнім часом! Фу, жахливо! Тримайтесь і ви, і Олена! Все пройде і це теж! У нас так завжди: або ти нічого не робиш і нікому не потрібен, або робиш і тебе намагаються втопити. Дуже прикро!"
  • "Сил вам, Тарасе. З Богом вистоїте. Певно, сусіди ваші вирішили, що ви їм треба".
  • "Сил вашій родині пройти ці випробування!"
  • "Коли вони всі дадуть вам спокій? Сил вам усе це пройти".

Коментарі під дописом ТополіЛюди підтримали Тараса Тополі / Скриншот з інстаграму

Що сталося з Оленою Тополею?

  • Учора Олена Тополя повідомила, що її інтимні відео злили у мережу. Артистку шантажували: вимагали переказати велику суму у криптовалюті – близько 25 ETH (приблизно 75 тисяч доларів).

  • Жінка звернулася до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення. Також вона закликала журналістів, медіа та блогерів не поширювати ці ролики й не робити скриншоти.

  • Національна поліція України вже затримала чоловіка, який шантажував Тополю. 23-річному киянину повідомили про підозру за частиною 5 статті 27 та частиною 4 статті 189 Кримінального кодексу України (вимагання). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

  • Тарас Тополя відреагував на злив інтимних відео колишньої дружини. Співак заявив, що отримав їх на електронну пошту. Він уже подав заяву в поліцію про факт розповсюдження матеріалів порнографічного характеру, щоб її додали до основної справи.

  • Зауважимо, що матеріали інтимного характеру за участю Олени Тополі також розіслали журналістам, блогерам та іншим медійним людям у ніч проти 19 січня.

  • Соліст гурту АНТИТІЛА припустив, що за зливом може стояти той, хто роками стежив за їхньою родиною, огидно коментував із будь-якого приводу та намагався нашкодити, бажаючи помсти.