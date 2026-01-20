Про це Тополя повідомив на своїй інстаграм-сторінці. Лише нещодавно неприємна ситуація трапилася з його колишньою дружиною, а тепер з проблемами зіштовхнувся й сам співак.

Не пропустіть Тополя відреагував на "злив" інтимних відео колишньої дружини та припустив, хто за цим стоїть

Тарас Тополя розповів, що сьогодні вночі й вранці його друзям почали телефонувати з невідомих номерів і надсилати повідомлення нібито від його імені. Соліст гурту АНТИТІЛА зазначив, що це шахраї.

Наголошую всім, хто має мій номер, – він не змінився. Дзвінки, повідомлення, будь-які файли з інших номерів, ніби-то від мене – ігноруйте,

– написав Тополя.

У коментарях під дописом люди підтримали Тараса та Олену:

"Боже, де ви так нагрішили, скільки бруду останнім часом! Фу, жахливо! Тримайтесь і ви, і Олена! Все пройде і це теж! У нас так завжди: або ти нічого не робиш і нікому не потрібен, або робиш і тебе намагаються втопити. Дуже прикро!"

"Сил вам, Тарасе. З Богом вистоїте. Певно, сусіди ваші вирішили, що ви їм треба".

"Сил вашій родині пройти ці випробування!"

"Коли вони всі дадуть вам спокій? Сил вам усе це пройти".

Люди підтримали Тараса Тополі / Скриншот з інстаграму

Люди підтримали Тараса Тополю / Скриншот з інстаграму

Що сталося з Оленою Тополею?