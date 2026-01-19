Артистка вперше прокоментувала цей інцидент. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Олени Тополі.

Звертаюся до вас після того, як стався кримінал. Мої інтимні відео вже поширюються в мережі. Я не збираюся ховатися чи соромитися – сором мають відчувати виключно ті, хто це зробив і хто продовжує поширювати,

– зазначила артистка.

І розповіла, що 10 січня отримала повідомлення з погрозами і вимогою переказати велику суму у криптовалюті – близько 25 ETH (приблизно 75 тисяч доларів).

Олену Тополю шантажували / Фото з її інстаграму

Співачка вже звернулася до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення.

Вона закликала журналістів, медіа та інших користувачів мережі не поширювати ролики та не робити скриншоти.

Моє тіло, моя інтимність – це не ваша здобич, не товар і не привід для приниження чи збагачення. Це належить тільки мені! Ніхто не має права красти мою гідність чи паплюжити її,

– наголосила Олена Тополя.

Вона заявила, що не мовчить, бо не можна дозволяти шантаж у сучасному світі.

Нехай мій непростий досвід, буде приклад для всіх, хто проходить через подібне: не терпіть, не пробуйте домовитись, не платіть, не приховуйте, фіксуйте, заявляйте, говоріть. Дякую кожному, хто вже пише слова підтримки. Моя гідність непорушна. Я все пройду. Обіцяю,

– додала виконавиця.