За словами співачки, їй відомо, хто може бути причетним до поширення. Про це Олена Тополя розповіла в ролику, який вийшов на інстаграм-сторінці Осадчої.

Це достатньо публічна людина. Як мінімум першою реакцією буде шок, глибоке розчарування в тій людині,

– поділилася Олена Тополя.

Вона додала, що наразі не може називати імен, оскільки триває досудове розслідування. Водночас Олена зазначила, що готова озвучити їх після завершення судового процесу. За словами артистки, у справі фігурує не одна особа.

Це професіонали, які точно крутяться в шоубізнесі й мають контакти людей. Це організовано точно якимись не далекими від мене людьми. Є один головний, а виконавці – команда людей, яка працює в одну точку. Є дуже відома в колах медіапростору жінка, яка точно там залучена. Вона підпорядковується декому,

– зазначила співачка в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Що відомо про "злив" особистих відео Олени Тополі?