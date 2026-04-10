За словами співачки, їй відомо, хто може бути причетним до поширення. Про це Олена Тополя розповіла в ролику, який вийшов на інстаграм-сторінці Осадчої.
Це достатньо публічна людина. Як мінімум першою реакцією буде шок, глибоке розчарування в тій людині,
– поділилася Олена Тополя.
Вона додала, що наразі не може називати імен, оскільки триває досудове розслідування. Водночас Олена зазначила, що готова озвучити їх після завершення судового процесу. За словами артистки, у справі фігурує не одна особа.
Це професіонали, які точно крутяться в шоубізнесі й мають контакти людей. Це організовано точно якимись не далекими від мене людьми. Є один головний, а виконавці – команда людей, яка працює в одну точку. Є дуже відома в колах медіапростору жінка, яка точно там залучена. Вона підпорядковується декому,
– зазначила співачка в інтерв'ю Раміні Есхакзай.
Що відомо про "злив" особистих відео Олени Тополі?
- У грудні 2025 року Олена Тополя познайомилася з молодим чоловіком. За словами артистки, він міг навмисно спричинити ДТП, пошкодивши її автомобіль, щоб таким чином зав'язати спілкування. Згодом вони справді почали проводити час разом.
- На початку 2026 року Тополя заявила про шантаж: невідомі вимагали велику суму грошей, погрожуючи оприлюднити її особисті відео. Артистка відмовилася виконувати вимоги та звернулася до правоохоронних органів.
- Після цього 19 січня в мережі з'явилися приватні відео за її участю.
- Правоохоронці затримали 23-річного киянина, якому повідомили про підозру. За попередніми даними, саме він міг знімати відео зі співачкою на приховану камеру.