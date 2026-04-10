По словам певицы, ей известно, кто может быть причастен к распространению. Об этом Елена Тополя рассказала в ролике, который вышел на инстаграм-странице Осадчей.
Интересно Его до сих пор смотрят миллионы: в чем феномен шоу "Холостяк"
Это достаточно публичный человек. Как минимум первой реакцией будет шок, глубокое разочарование в том человеке,
– поделилась Елена Тополя.
Она добавила, что пока не может называть имен, поскольку продолжается досудебное расследование. В то же время Елена отметила, что готова озвучить их после завершения судебного процесса. По словам артистки, в деле фигурирует не один человек.
Это профессионалы, которые точно крутятся в шоу-бизнесе и имеют контакты людей. Это организовано точно какими-то не далекими от меня людьми. Есть один главный, а исполнители – команда людей, которая работает в одну точку. Есть очень известная в кругах медиапространства женщина, которая точно там вовлечена. Она подчиняется кое-кому,
– отметила певица в интервью Рамине Эсхакзай.
Что известно о "сливе" личных видео Елены Тополи?
- В декабре 2025 года Елена Тополя познакомилась с молодым человеком. За словами артистки, он мог намеренно совершить ДТП, повредив ее автомобиль, чтобы таким образом завязать общение. Впоследствии они действительно начали проводить время вместе.
- В начале 2026 года Тополя заявила о шантаже: неизвестные требовали крупную сумму денег, угрожая обнародовать ее личные видео. Артистка отказалась выполнять требования и обратилась в правоохранительные органы.
- После этого 19 января в сети появились частные видео с ее участием.
- Правоохранители задержали 23-летнего киевлянина, которому сообщили о подозрении. По предварительным данным, именно он мог снимать видео с певицей на скрытую камеру.