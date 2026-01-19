Стало известно, какое наказание ему грозит. Пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Нацполиции.

Так, правоохранители задержали 23-летнего киевлянина, который располагал материалами, которые могут скомпрометировать личность. Чтобы эта информация не попала в публичную плоскость, он требовал деньги. Его задержали оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции и следователи полиции Киевской области.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного. Также продолжаются следственные действия для установления других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

По этой статье предусмотрено наказание – до 12 лет лишения свободы.

