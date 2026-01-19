Стало известно, какое наказание ему грозит. Пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Нацполиции.
Так, правоохранители задержали 23-летнего киевлянина, который располагал материалами, которые могут скомпрометировать личность. Чтобы эта информация не попала в публичную плоскость, он требовал деньги. Его задержали оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции и следователи полиции Киевской области.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство).
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанного. Также продолжаются следственные действия для установления других лиц, которые могут быть причастны к преступлению.
По этой статье предусмотрено наказание – до 12 лет лишения свободы.
Кто из украинских певиц жаловался на шантаж?
- 19 января такое заявление сделала певица Елена Тополя. Оказывается, 10 января она получила сообщение с требованием перевести примерно 75 тысяч долларов и угрозами опубликовать интимные видео. Злоумышленники пытались давить на артистку через родных.
- После этого Елена Тополя обратилась в правоохранительные органы.
- В своих инстаграм-сторис артистка подтвердила, что Национальная полиция Украины задержала вымогателя по ее делу о шантаже.