Эту инициативу создала Национальная библиотека Украины для детей. Она предусматривает, что дети голосуют за выдающихся украинцев, после чего собственноручно вышивают рубашку для победителя. Подробнее о вышивке Кирилла Буданова и этой акции – далее в материале 24 Канала.

Руководителю Офиса Президента Украины подарили черную вышиванку с золотым и серо-сиреневым орнаментом. В ней использовали геометрические изображения кота, лягушки и совы – как символы бдительности, интуиции и внимательности. Отдельное место занимает сова на спине рубашки – она символизирует мудрость, наблюдательность и стратегическое мышление. Также есть символ меча, который означает силу и стойкость. Их дополнил авторский код из точечных линий и двойных узлов.

Вышиванка для Кирилла Буданова / Фото Национальной библиотеки Украины

Известно, что к созданию рубашки, хотя бы одним стежком, присоединились сотни детей и взрослых. Они делали это в сложных условиях и в очень сжатые сроки. Этот сезон проекта "Вышиванка для Героя" длился с 29 января по 20 мая 2026 года.

Для детей генерал-лейтенант Кирилл Алексеевич Буданов (на старте проекта еще глава ГУР, а на финише уже глава Офиса Президента Украины) является образцом мужества и героизма, который стоит на страже национальной безопасности, лично разрабатывал и руководил многими спецоперациями ГУР, которые повлияли на изменение хода войны с Россией,

– отметили на фейсбук-странице Национальной библиотеки Украины для детей.

Для справки! Движение "Дети вышивают Победу" появилось в 2022 году, а уже в 2023 он перерос в проект "Вышиванка для Героя". В рамках инициативы юные читатели Украины вместе со взрослыми вышили Рушник Победы, рубашку для Валерия Залужного, вышиванку для Василия Малюка. Сейчас еще продолжается работа над скатертью Победы и вышиванкой для Александра Пивненко.

Какие вышиванки в этом году одели другие чиновники?

Владимир Зеленский выбрал черную вышитую рубашку с серым орнаментом, которую для него создал дизайнер Виктор Анисимов.

Елена Зеленская надела вышиванку от украинского бренда Varenyky Fashion за 18 500 гривен. Ее рубашка белого цвета и имеет яркий синий узор.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко надела особую вышиванку, которую изготовили на одном из предприятий прифронтовой Херсонской области.