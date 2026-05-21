Президент с первой леди опубликовали пост в инстаграме, где показали совместный портрет в вышиванках. Что известно об образе Владимира Зеленского – смотрите далее в материале.

Владимир Зеленский выбрал черную вышиванку. На груди – серый геометрический орнамент: с ромбами, крестообразными элементами, мелкими квадратными деталями и прямыми линиями. Этот узор выглядит минималистично, аккуратно и одновременно очень стильно. Также рубашка имеет высокий воротник-стойку и манжеты на рукавах. К вышитой рубашке президент добавил черные брюки.

Веками нас завораживал ее узор, но теперь наша очередь творить его самим – своей жизнью, борьбой, каждым новым шагом. Украинцы ежедневно вышивают ее собственноручно, защищая то, что родное. Восстанавливая разрушенное. Леча раны. Обучая детей и когда учатся сами. Мы сохраняем память и строим будущее. С Днем вышиванки, Украина! С судьбой, которую вышиваем независимо,

– написал президент Украины.

Для справки! День вышиванки в Украине отмечается ежегодно в третий четверг мая.

Какие еще вышиванки есть в коллекции Владимира Зеленского?

1 января 2026 года Глава государства поздравил украинцев с началом Нового года и также опубликовал портрет с женой. Для фото он надел черную льняную рубашку от украинского бренда Etnodim с вышивкой с зоомотивами, которая стоит 5 600 гривен.

На Пасху Владимир и Елена Зеленские поздравили украинцев, записав видеообращение в Софиевском соборе. Для видео президент Украины надел серую вышиванку с геометрическим орнаментом от украинского бренда мужской одежды DAMIRLI.

В прошлом году на День вышиванки президент Украины также выбрал вышитую рубашку в черном цвете от DAMIRLI.