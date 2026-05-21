Президент з першою леді опублікували допис в інстаграмі, де показали спільний портрет у вишиванках. Що відомо про образ Володимира Зеленського – дивіться далі в матеріалі.

Вас також може зацікавити Вони не залишились осторонь війни: 5 світових зірок, які підтримують Україну

Володимир Зеленський обрав чорну вишиванку. На грудях – сірий геометричний орнамент: з ромбами, хрестоподібними елементами, дрібними квадратними деталями й прямими лініями. Цей візерунок виглядає мінімалістично, акуратно та водночас дуже стильно. Також сорочка має високий комір-стійку та манжети на рукавах. До вишитої сорочки президент додав чорні штани.

Віками нас зачаровував її візерунок, але тепер наша черга творити його самим – своїм життям, боротьбою, кожним новим кроком. Українці щодня вишивають її власноруч, обороняючи те, що рідне. Відбудовуючи зруйноване. Лікуючи рани. Навчаючи дітей і коли вчаться самі. Ми зберігаємо пам'ять і будуємо майбутнє. З Днем вишиванки, Україно! З долею, яку вишиваємо незалежно,

– написав президент України.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Для довідки! День вишиванки в Україні відзначається щороку у третій четвер травня.

Які ще вишиванки є в колекції Володимира Зеленського?

1 січня 2026 року Глава держави привітав українців з початком Нового року і також опублікував портрет з дружиною. Для фото він одягнув чорну лляну сорочку від українського бренду Etnodim з вишивкою із зоомотивами, яка коштує 5 600 гривень.

На Великдень Володимир та Олена Зеленські привітали українців, записавши відеозвернення у Софіївському соборі. Для відео президент України одягнув сіру вишиванку з геометричним орнаментом від українського бренду чоловічого одягу DAMIRLI.

Торік на День вишиванки президент України також обрав вишиту сорочку в чорному кольорі від DAMIRLI.