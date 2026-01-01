Вони обрали стильні образи від українських брендів. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Володимира Зеленського.

Не пропустіть Слава Україні, – голлівудський актор Роберт Де Ніро здивував новорічним зверненням

Перша леді позувала на фото у білій вишитій сорочці "Зоряна" від Gunia Project. Її вартість на сайті бренду становить 8 200 гривень. Модель має прямий силует і широкі манжети, її родзинкою є вишивка бісером, виконана вручну. Орнамент на сорочці створили за мотивами стінних розписів на Дніпровщині.

Вишита сорочка як в Олени Зеленської / Скриншот з сайту Gunia

Вишиванку доповнили чорні класичні штани та елегантні сережки-підвіски з перлинами.

Для портрета Олені Зеленській зробили м'які локони з об'ємом і святковий макіяж.

У час, коли ми загадуємо новорічні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією Show 24/LifeStyle 24/ Кіно 24 збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!



https://send.monobank.ua/jar/4XKR176NnP

Що відомо про вбрання Володимира Зеленського?