Знаменитості діляться зворушливими спогадами, розповідають про улюблені місця, показують архівні фото, дякують Києву за його тепло та бажають миру. Як зірки привітали з Днем Києва – дивіться у добірці 24 Каналу.

Олена Зеленська

Перша леді України написала, що у травні Київ найгарніший – сонячний та квітучий. Під час війни українці особливо гостро почали відчувати красу і водночас крихкість наших міст. Тому те, що вони досі стоять – це заслуга і винагорода для нас і всієї країни.

Сьогоднішній Київ умістив всю Україну, бо став домом, новим початком і надією для сотень тисяч українців, які через нападників не можуть повернутися в рідні міста. Тому день столиці – це також день кожного українського міста і день усіх, хто чекає та обов’язково дочекається безпеки дорогих місць і повернення додому,

– поділилась Зеленська.

Jerry Heil

Співачка переспівала пісню "Києве мій" англійською мовою. У зворушливому відео показали не тільки Jerry Heil, але й ролики з краєвидами столиці та чуттєвими кадрами.

Євген Хмара

Піаніст-віртуоз з нагоди свята підготував для киян особливий подарунок. Він виконав "Києве мій" на роялі в метрополітені. Йому акомпанував барабанник Олександр Селезньов, але замість музичного інструменту був "Джавелін".

Святослав Вакарчук

Лідер гурту "Океан Ельзи" поділився, що жодне місто України для нього немає стільки відтінків, скільки є в Києва.

Місто – сила, місто – прихисток, місто – сцена... Місто – сум, місто – пам'ять, місто – надія... Все, як у відомій пісні... З Днем народження, Києве мій!

– написав Вакарчук.

Маша Єфросиніна

Ведуча розповіла, що приїхала до Києва 30 років тому юною дівчиною. І тоді їй було доволі складно, адже вона зовсім не знала, що чекає попереду. Київ побачив її різною: авантюристкою, ведучою, дружиною, мамою.

Сьогодні я більше не дивлюся на нього очима дівчини, яка приїхала сюди колись із валізою страхів та комплексів. Я дивлюся на нього з вдячністю за те, що саме в цьому місті, й тільки в ньому відчуваю життя у всій його повноті!

– написала Маша Єфросиніна.

Катерина Кухар

Хореографиня зізналась, що для неї Київ - це не тільки рідні вулиці та спогади. Також це Софія Київська - одна з найдавніших святинь, яка бачила, як змінюються покоління; Андріївський узвіз, Андріївська церква, Старокиївська гора.

І десь між усіма цими сторінками великої історії – моє власне життя. Києве, ти бачиш мене від самого народження,

– поділилась Катерина Кухар.

Олена Мандзюк

Блогерка опублікувала зворушливе звернення до міста та показала свої перші фото столиці, зроблені на плівку. Олена розповіла, що для неї Київ – це місто, яке щоночі прокидається від сирен, але зранку вирушає на роботу, відкриває бізнес, рятує людей, волонтерить.

"Я часто думаю про те, скільки історій щодня проживає Київ. Скільки військових повертаються сюди у відпустки, скільки мам чекають своїх дітей, скільки людей збирають донати, працюють без вихідних, допомагають одне одному і продовжують жити попри все. І мені хочеться подякувати кожному, хто продовжує наповнювати це місто життям", – написала Олена Мандзюк.

Олена Тополя

Співачка подякувала кожному киянину та захиснику, що береже столицю України. Вона побажала Києву мирного неба, квітучої весни і якнайшвидшої перемоги.

Ти – місто, де оживає історія, де кожен каштан шепоче про силу нашого народу, а Дніпро несе крізь віки нашу незламну волю. З Днем народження, мій величний, мій незламний Києве!

– висловилась Тополя.

Лілія Ребрик

Ведуча поділилась, що народилась не в Києві. Але саме тут навчилась любити, чекати, вірити та знаходити сили. У столиці здійснювалися її мрії, відбувались найважливіші зустрічі і прощання.

"Ти можеш бути виснаженим і натхненним, суворим і неймовірно ніжним. І, мабуть, саме за це я люблю тебе найбільше, бо ти завжди справжній. Живи, мій Києве. Квітни. Ти завжди частинка мого серця і я завжди вертатимусь до тебе з будь-якої точки на мапі, бо ти — це дім!" – написала Ребрик.