Знаменитости делятся трогательными воспоминаниями, рассказывают о любимых местах, показывают архивные фото, благодарят Киеву за его тепло и желают мира. Как звезды поздравили с Днем Киева – смотрите в подборке 24 Канала.

Елена Зеленская

Первая леди Украины написала, что в мае Киев самый красивый – солнечный и цветущий. Во время войны украинцы особенно остро начали чувствовать красоту и одновременно хрупкость наших городов. Поэтому то, что они до сих пор стоят – это заслуга и награда для нас и всей страны.

Сегодняшний Киев вместил всю Украину, потому что стал домом, новым началом и надеждой для сотен тысяч украинцев, которые из-за нападающих не могут вернуться в родные города. Поэтому день столицы – это также день каждого украинского города и день всех, кто ждет и обязательно дождется безопасности дорогих мест и возвращения домой,

– поделилась Зеленская.

Jerry Heil

Певица перепела песню "Києве мій" на английском языке. В трогательном видео показали не только Jerry Heil, но и ролики с видами столицы и чувственными кадрами.

Евгений Хмара

Пианист-виртуоз по случаю праздника подготовил для киевлян особый подарок. Он исполнил "Києве мій" на рояле в метрополитене. Ему аккомпанировал барабанщик Александр Селезнев, но вместо музыкального инструмента был "Джавелин".

Святослав Вакарчук

Лидер группы "Океан Эльзы" поделился, что ни один город Украины для него нет столько оттенков, сколько есть у Киева.

Город – сила, город – приют, город – сцена... Город – печаль, город – память, город – надежда... Все, как в известной песне... С Днем рождения, Киев мой!

– написал Вакарчук.

Маша Ефросинина

Ведущая рассказала, что приехала в Киев 30 лет назад юной девушкой. И тогда ей было довольно сложно, ведь она совсем не знала, что ждет впереди. Киев увидел ее разной: авантюристкой, ведущей, женой, мамой.

Сегодня я больше не смотрю на него глазами девушки, которая приехала сюда когда-то с чемоданом страхов и комплексов. Я смотрю на него с благодарностью за то, что именно в этом городе, и только в нем чувствую жизнь во всей ее полноте!

– написала Маша Ефросинина.

Екатерина Кухар

Хореограф призналась, что для нее Киев - это не только родные улицы и воспоминания. Также это София Киевская - одна из древнейших святынь, которая видела, как меняются поколения; Андреевский спуск, Андреевская церковь, Старокиевская гора.

И где-то между всеми этими страницами великой истории – моя собственная жизнь. Киев, ты видишь меня с самого рождения,

– поделилась Екатерина Кухар.

Елена Мандзюк

Блогер опубликовала трогательное обращение к городу и показала свои первые фото столицы, сделанные на пленку. Елена рассказала, что для нее Киев – это город, который каждую ночь просыпается от сирен, но утром отправляется на работу, открывает бизнес, спасает людей, волонтерит.

"Я часто думаю о том, сколько историй ежедневно проживает Киев. Сколько военных возвращаются сюда в отпуска, сколько мам ждут своих детей, сколько людей собирают донаты, работают без выходных, помогают друг другу и продолжают жить несмотря ни на что. И мне хочется поблагодарить каждого, кто продолжает наполнять этот город жизнью", – написала Елена Мандзюк.

Елена Тополя

Певица поблагодарила каждого киевлянина и защитника, что бережет столицу Украины. Она пожелала Киеву мирного неба, цветущей весны и скорейшей победы.

Ты – город, где оживает история, где каждый каштан шепчет о силе нашего народа, а Днепр несет сквозь века нашу несокрушимую волю. С Днем рождения, мой величественный, мой несокрушимый Киев!

– высказалась Тополя.

Лилия Ребрик

Ведущая поделилась, что родилась не в Киеве. Но именно здесь научилась любить, ждать, верить и находить силы. В столице осуществлялись ее мечты, происходили важнейшие встречи и прощания.

"Ты можешь быть истощенным и вдохновенным, суровым и невероятно нежным. И, пожалуй, именно за это я люблю тебя больше всего, потому что ты всегда настоящий. Живи, мой Киев. Расцветай. Ты всегда частичка моего сердца и я всегда буду возвращаться к тебе из любой точки на карте, потому что ты - это дом!" – написала Ребрик.