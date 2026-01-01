Він привітав українців з Новим роком. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ukraine WOW.

Роберт Де Ніро записав відеозвернення.

У цей святковий сезон ми з моєю родиною бажаємо вам добробуту, радості, безпеки, свободи та миру. З любов'ю. Слава Україні,

– сказав актор.

Зауважимо, що Де Ніро вже не вперше підтримує Україну. Минулого року актор з'явився у відео UNITED24 разом з іншими світовими зірками, які звернулися до українців зі словами підтримки. Ролик опублікували на інстаграм-сторінці фандрейзингової платформи України.

Що ще Роберт Де Ніро казав про Україну?