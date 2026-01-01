Він привітав українців з Новим роком. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ukraine WOW.
Роберт Де Ніро записав відеозвернення.
У цей святковий сезон ми з моєю родиною бажаємо вам добробуту, радості, безпеки, свободи та миру. З любов'ю. Слава Україні,
– сказав актор.
Зауважимо, що Де Ніро вже не вперше підтримує Україну. Минулого року актор з'явився у відео UNITED24 разом з іншими світовими зірками, які звернулися до українців зі словами підтримки. Ролик опублікували на інстаграм-сторінці фандрейзингової платформи України.
Що ще Роберт Де Ніро казав про Україну?
- У березні 2022 року актор виступив перед студентами Кембриджзького університету. Тоді в Де Ніро запитали, що він думає про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
- "У світі відбуваються речі, і якщо у вас є голос і ви бачите, що відбувається, ви маєте повне право щось сказати про це. Ви повинні. Ви бачите, що зараз відбувається в Україні, ви повинні встати та сказати: "Так не можна, це неправильно". Це так просто. Справа навіть не в демократії, а у правильності та неправильності – у правді", – відповів тоді продюсер.