Дехто взагалі працював у новорічну ніч. Де і з ким українські знаменитості зустріли 2026-й – дивіться в матеріалі 24 Каналу.
Чимало зірок просто привітали шанувальників зі святом, при цьому не розповідаючи, як саме вони святкують. Серед них – Софія Ротару, Тоня Матвієнко з Арсеном Мірзояном, Злата Огнєвіч та інші.
Українські знаменитості привітали фанатів з Новим роком / Скриншоти з інстаграм-сторіс
Як інші знаменитості відзначили Новий рік?
Наталка Денисенко поїхала з Юрієм Савранським та сином Андрійком за місто, де вони втрьох провели час.
Так хотілося поїхати на Новий рік далеко, щоб не бачити нікого. Щоб тиша і спокій,
– написала акторка в інстаграм-сторіс.
Наталка Денисенко показала, як святкувала Новий рік / Скриншоти з інстаграм-сторіс
У компанії коханого Новий рік також святкувала співачка Lida Lee. У соцмережах вона опублікувала фото з Даніелем Салемом.
Lida Lee та Даніель Салем / Скриншот з інстаграм-сторіс
Час з чоловіком та рідними також провела Надя Дорофєєва.
Надя Дорофєєва за новорічним столом / Скриншот з інстаграм-сторіс
Виконавиця Оля Полякова святкувала Новий рік з друзями, старшою донькою Марією та її чоловіком Еденом Пассареллі, які напередодні приїхали до України.
Оля Полякова з донькою та зятем / Скриншот з інстаграм-сторіс
Блогерка Даша Квіткова відзначила Новий рік з нареченим Володимиром Бражком, сином Левом, колишнім чоловіком Нікітою Добриніним і їхніми друзями. Для Лева батьки запросили аніматорів.
Інна та Тімур Мірошниченки з чотирма дітьми новорічні свята зустрічають на Балі.
Плани на новорічну ніч: сходити пішки в місцевий магазин. Купити морозиво, фрукти і ніштячки. З'їсти і йти на пляж дивитися салюти. Хочеться, аби діти відчули, що це не страшний звук – що це звук свята насправді,
– зазначила дружина телеведучого в інстаграм-сторіс.
Після цього Тімур та Інна поділилися кадрами зі святкування.
Телеведучий Григорій Решетник на Новий рік відправився в Буковель.
Григорій Решетник святкував Новий рік у Буковелі / Скриншот з інстаграм-сторіс
Новорічну ніч Катерина Осадча з Юрієм Горбуновим та синами Іваном і Данилом провели в преміальному готелі Emily Resort у Винниках.
Катерина Осадча з чоловіком і дітьми / Скриншот з інстаграм-сторіс
Анатолій Анатоліч зустрів Новий рік у ролі ведучого в Mountain Residence у Буковелі. Спеціальною гостею шоу також стала співачка KOLA.
Родина Анатоліча була в цю новорічну ніч поруч з ним.
Анатолій Анатоліч з родиною у Буковелі / Скриншот з інстаграм-сторіс
Виконавиця Анна Трінчер також провела 31 грудня на сцені.
Анна Трінчер показала, як святкувала Новий рік / Скриншот з інстаграм-сторіс
JAMALA, MELOVIN, Віра Кекелія та Марта Адамчук виступили у новорічну ніч у курортно-оздоровчому комплексі Rixos-Prykarpattya в Трускавці. Ведучими свята стали Володимир Остапчук і Дар'я Трегубова.
